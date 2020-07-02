Gazze, İsrail'in "ilhak" planını uygulamasına nasıl tepki verecek?
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Gazze, İsrail'in "ilhak" planını uygulamasına nasıl tepki verecek?

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planını uygulamaya koyması durumunda bunun Gazze Şeridi'nde nasıl karşılanacağı merak ediliyor.

Gazze, İsrail'in
02.07.2020 11:23 | Son Güncelleme: 02.07.2020 11:23

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planını uygulamaya koyması durumunda bunun Gazze Şeridi'nde nasıl karşılanacağı merak ediliyor.

Filistinli siyasi uzmanlar, İsrail'in "ilhak" planını hayata geçirmesi halinde Gazze'de "bir öfke patlaması" beklerken, taraflar arasındaki gerilimin nasıl sonuçlanacağı konusunda ise farklı tahminlerde bulunuyor.

Filistinli siyasi analist, gazeteci ve yazar Haldun el-Bergusi, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el -Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin açıklamasının İsrail'de medya ve siyasetçiler düzeyinde izlendiğini ve açıklamalardaki tehditlerin "acil haber" olarak verildiğini söyledi.

Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde, 25 Haziran'da yayınlanan video kaydında, "Filistin direnişi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri ilhak planını, Filistin halkına savaş ilanı olarak görüyor." ifadelerini kullanmıştı.

Bergusi, "İsrailli bazı yetkililer, Ebu Ubeyde'nin tehditlerini ciddiye aldı ve ilhak kararının uygulanacağı zaman bu tehditlerin göz önünde bulundurulmasını istedi." dedi.

Gazeteci Bergusi, Gazze'den İsrail'e 26 Haziran Cuma akşamı fırlatılan roketin de "ilhak kararının sonuçlarına yönelik yeni bir uyarı mesajı" olduğuna dikkati çekti.

İsrail'in "ilhak" planını uygulamayı göze alması durumunda her türlü seçeneği düşünmesi gerektiğini ifade eden Bergusi, Ebu Ubeyde'nin açıklamaları sonrasında Gazze'de durumun patlama noktasına geldiğinin anlaşıldığını kaydetti.

Bergusi, Gazze'de gerilimin yükselmesi durumunda Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü eylemlerinin veya çatışmaların başlamasının ihtimal dahilinde olduğuna işaret etti.

Çatışmaların savaşa dönüşme ihtimali

Filistinli siyasi analist Vedi Ebu Nassar, Gazze'de askeri gerginliğin artması halinde bu durumun savaşa dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Olayların kontrol altına alınamaması halinde sıcak bir çatışma ortamına girileceğine işaret eden Ebu Nassar, "İsrail ile Hamas arasında çıkan daha önceki savaşların hiçbiri önceden planlanmamıştı. Tüm bu savaşlar artan gerginlik sonucunda çıktı." ifadelerini kullandı.

Ebu Nassar, Gazze'de ablukanın hafifletilmesi ve esir takası konularında tarafların anlaşma sağlayamadığını hatırlatarak, "Ara bulucular herhangi bir gerginliği yatıştıramazsa, bir savaşa dönüşebilir." şeklinde konuştu.

"İlhak" planına karşı mücadele yeri Batı Şeria

İsrail uzmanı Adnan Ebu Amir ise Gazze'nin, İsrail'in herhangi bir saldırısına karşılık verme konusunda cephede önde yer almayı bilindiğini söyledi.

Ebu Amir, "Gazze şimdi, İsrail'in ilhak planına karşılık verebilir. Çünkü Gazze'nin imkanları, muhasara altında tutulan Batı Şeria'nın imkanlarından daha büyük. Ancak güvenlik şartlarının zorluğuna rağmen elindeki imkanlarla ilhak planına Batı Şeria'nın içinde karşılık verilmesinin İsrail'e etkisi, Gazze'de yapılacaklardan daha büyük olacaktır." diye konuştu.

"İlhak" planına karşı mücadele yerinin, planın uygulanacağı Batı Şeria olduğunu dile getiren Ebu Amir, Gazze'nin ise destek ve yardım için hazır vaziyette bulunduğunu sözlerine ekledi.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu Barış Planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyor.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya Meclisin onayına sunabilecek.

İsrail'de Netanyahu'ya yakınlığı ile bilinen Bölgesel İş birliği Bakanı Ofir Akunis, dün İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri 1 Temmuz'dan itibaren "ilhak" etme planının ilerleyen bir tarihe ertelendiğini belirtmişti. Plana son halinin verilmesi için İsrail ve ABD'li yetkililerin görüşmelere devam ettiğini kaydeden Akunis, planın temmuz sonunda hayata geçirilmesini beklediği ifade etmişti.

Kaynak: AA

Manşet

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