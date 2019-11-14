Gazze: İsrail'in ateşkes yürürlüğe girmeden düzenlediği saldırıda 'aynı aileden 8 Filistinli...

14.11.2019 13:35 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:35

Gazze'de İsrail güçleri ve Filistinli İslami Cihad örgütü üyleri arasında iki gündür yaşanan son ayların en şiddetli çatışmalarının ardından, ilan edilen ateşkes yürürlüğe girdi. Mısır ve Filistin kaynakları, ateşkesin Türkiye saatiyle 06: 30'da başladığını duyurdu. Filistinliler, çatışmaların sona ermesi öncesi İsrail'in düzenlediği hava saldırısında 8 kişilik bir ailenin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Filistinli kaynaklara göre, İsrail'in İslami Cihad'ın bir liderini öldürmesiyle başlayan saldırılarda 32 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ise ölenlerin 20'den fazlasının militan olduğunu savundu ve ateşkes sonrası da ülkenin güneyine Gazze'den roket atıldığını açıkladı.

Her iki taraftan hastane kaynakları, karşılıklı saldırılarda onlarca Filistinli ve İsrailli'nin de yaralandığını bildirdi.

İsrail ordusu, İslami Cihad'ın ateşkes öncesi 400'den fazla roket attığını ve örgüt hedeflerine hava saldırıları düzenlediklerini açıkladı.

Çatışmalar, İsrail'in Salı günü sabahın erken saatlerinde düzenlenen saldırıda İslami Cihad komutanı Baha Ebu El Ata'yı öldürmesiyle başlamıştı.

İsrail, El Ata'nın Gazze'den fırlatılan çok sayıda roketin sorumlusu olduğunu ve bir saldırı hazırlığı yaptığını savunuyordu.

BM: Gerilimin savaşa dönüşmesini önlemek için çok sıkı çalışıyoruz

En kanlı saldırıysa dün gece saatlerinde, İsrail'in Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr-el Balah'taki bir eve düzenlediği hava akını oldu.

Gazze'yi yöneten Hamas'a bağlı Sağlık Bakanlığı, saldırıda hayatını kaybeden aynı aileden 8 kişinin hepsinin sivil olduğunu ve yaşamlarını yitienler arasında bir çocuk ile bir kadının da bulunduğunu açıkladı.

İsrail ordusu ise saldırıda bir roket biriminin başında bulunan İslami Cihad komutanı Rasim Ebu Malhous'un öldürüldüğünü savundu.

BM Ortadoğu Barış Elçisi Nickolay Mladenov, ateşkesin başlamasının ardından, hem örgütün hem de Mısır'ın "Gazze ve çevresindeki en tehlikeli gerilimin bir savaşa dönüşmesini önlemek için çok sıkı çalıştığını" söyledi.