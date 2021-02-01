Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı istisnai olarak açıldı
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Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı istisnai olarak açıldı

01.02.2021 11:59 | Son Güncelleme: 01.02.2021 12:03
Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı istisnai olarak açıldı

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi ile Mısır arasında yer alan Refah Sınır Kapısı, istisnai durumlar için dört günlüğüne çift yönlü açıldı.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi ile Mısır arasında yer alan Refah Sınır Kapısı, istisnai durumlar için dört günlüğüne çift yönlü açıldı.

Gazze'deki İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yolcu otobüslerinin çift yönlü açılan Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'den ayrılmaya başladığı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında istisnai durumlar için açılan sınır kapısından geçişlerin bugünden itibaren 4 Şubat Perşembe gününe kadar devam edeceği kaydedildi.

Mart ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik önlemler kapsamında çift yönlü geçişlere kapatılan Refah Sınır Kapısı, zaman zaman birkaç günlüğüne açılarak kısmi faaliyet gösteriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha

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