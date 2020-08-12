Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı istisnai olarak çift taraflı açıldı İsrail ablukası altındaki Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı, "istisnai durumlar" için üç günlüğüne çift yönlü olarak açıldı.

İsrail ablukası altındaki Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı, "istisnai durumlar" için üç günlüğüne çift yönlü olarak açıldı. Sınır kapısının, Mısır'da mahsur kalanların dönüşü ve Filistinli yolcuların çıkışı için açılmasının ardından geçişler başladı. Kaynak: AA