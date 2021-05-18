Gazze ile İsrail arasındaki Kerem Şalom Sınır Kapısı geçici olarak yeniden açıldı
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Gazze ile İsrail arasındaki Kerem Şalom Sınır Kapısı geçici olarak yeniden açıldı

Gazze ile İsrail arasındaki Kerem Şalom Sınır Kapısı geçici olarak yeniden açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İsrail basını, Gazze'ye ticari malların giriş kapısı olan Kerem Şalom Sınır Kapısı'nın insani yardım için bugün geçici olarak yeniden açıldığını belirti.

İsrail basını, Gazze'ye ticari malların giriş kapısı olan Kerem Şalom Sınır Kapısı'nın insani yardım için bugün geçici olarak yeniden açıldığını belirti.

İsrail basını, Gazze'ye ticari malların giriş kapısı olan Kerem Şalom Sınır Kapısı'nın bugün saat 11.00'de geçici olarak yeniden açıldığını bildirdi. Sınır kapısının Gazze halkına gıda ve ilaç gibi insani yardım malzemelerinin ulaştırılması için saat 17.00'ye kadar açık olacağı ifade edildi.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'ye yardıma erişimi için sınır kapısını açma kararından memnuniyet duyulduğunu belirterek yardım görevlilerinin bölgeye girişi için ikinci bir kapının daha açılması çağrısında bulundu. BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke İsviçre'nin Cenevre kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "İsrail makamlarının temel insani yardım malzemeleri için Kerem Şalom geçişini açmasını memnuniyetle karşılıyoruz" diye konuştu.

Kerem Şalom, Gazze'nin İsrail ve Mısır ile arasındaki 3 sınır kapısından biri.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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