Gazze İki Şehidini Uğurladı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Şehitlerden "Eymen en-Neccar'ın naaşının slogan atılarak omuzlarda taşınması Gazze Şeridi'nde bugün şehit olan iki Filistinli için geniş katılımlı cenaze töreni düzenlendi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Şehitlerden "Eymen en-Neccar'ın naaşının slogan atılarak omuzlarda taşınması
Gazze Şeridi'nde bugün şehit olan iki Filistinli için geniş katılımlı cenaze töreni düzenlendi.
Gazzeli gençlerden "Eymen en-Neccar'ın naaşı Gazze'deki Büyük Ömer Camisi'ne getirilerek yüzlerce kişi tarafından kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.