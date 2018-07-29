Gazze İki Şehidini Uğurladı

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Şehitlerden "Eymen en-Neccar'ın naaşının slogan atılarak omuzlarda taşınması

Gazze Şeridi'nde bugün şehit olan iki Filistinli için geniş katılımlı cenaze töreni düzenlendi.

Gazzeli gençlerden "Eymen en-Neccar'ın naaşı Gazze'deki Büyük Ömer Camisi'ne getirilerek yüzlerce kişi tarafından kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.