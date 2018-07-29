Gazze İki Şehidini Uğurladı

Gazze Şeridi'nde bugün şehit olan iki Filistinli için cenaze töreni düzenlendi.

Gazzeli gençlerden Eymen en-Neccar'ın (26) naaşı Büyük Ömer Camisi'nde, Muhenned Macid Cemal Hamude'nin (24) naaşı ise Ebubekir es-Sıddık Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Cibaliya beldesinde toprağa verildi.

Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun hava saldırısında Gazze'nin kuzeyinde bir mezarlık yanında toplanan Filistinli grubun hedef alındığını, saldırıda Neccar ile Hamude'nin şehit edildiğini duyurmuştu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu saldırıyla ilgilerinin olmadığını belirtmişti.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesinin askeri kanadı Şehit Ebu Ali Mustafa Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada ise "Eymen en-Neccar ile Muhenned Macid Cemal Hamude, direniş görevlerini ifa ettikleri esnada şehit düştü." denildi.