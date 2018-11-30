Gazze Halkı Zor Şartlarda 'büyük Dönüş Yürüyüşü'nün Yaralarını Sarıyor

Gazze'de yaşayan halk 30 Mart'ta başlattıkları 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' gösterilerinde işgal altındaki topraklarına dönme hakkını talep ediyor. Euronews gösterilerde yaralanan göstericiler, bölgedeki uluslararası kuruluşların temsilcileri ve doktorlarla görüşmek üzere Gazze şeridine gitti…

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