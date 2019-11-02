Gazze genç şehidini uğurladı

02.11.2019 13:56

Gazze Şeridi'nde İsrail savaş uçaklarının Gazze'ye yönelik hava saldırısında şehit olan 27 yaşındaki Ahmed Muhammed eş-Şihri son yolculuğuna uğurlandı.

Şihri'nin cenazesi Han Yunus'ta bulunan Sunniyye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından kent mezarlığında toprağa verildi.

Törene katılan onlarca kişi, İsrail aleyhine slogan atarak, İsrail'in Filistin halkına yönelik ihlallerinden dolayı sorumlu tutulmasını talep etti.

İsrail savaş uçaklarının gece saatlerinde Gazze'ye yönelik hava saldırısında 3 Filistinli yaralanmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra da yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Han Yunus kentinin batısında bir bölgeye düzenlediği saldırıda yaralanan 3 kişinin kentteki Nasır Hastanesi'ne kaldırıldığını, yaralılardan Ahmed Muhammed eş-Şihri'nin burada şehit olduğunu söylemişti.

Kaynak: AA