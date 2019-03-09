Gazze Genç Şehidini Uğurladı

Abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında dün düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olan Tamir Halid Arafat (23) son yolculuğuna uğurlandı.

Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde düzenlenen cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı.

Şehidin cenazesi kılınan namazın ardından kent mezarlığında toprağa verildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 1 Filistinlinin şehit olduğu, 15'i çocuk 48 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halka gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan beri süren bu gösterilere müdahalesinde 230'un üzerinde Filistinli şehit oldu.

Kaynak: AA