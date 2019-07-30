(GAZZE)- Gazze'de Renkli Geleneksel Filistin Giysileri Günü

- Gazze'de renkli Geleneksel Filistin Giysileri Günü

GAZZE - Filistin Kültür Bakanlığının Gazze Şeridi'nde düzenlediği Geleneksel Filistin Giysileri Günü etkinliklerine onlarca kişi katıldı.

Filistin Kültür Bakanlığı tarafından Gazze Şeridi'nde düzenlenen gelenekselleşmiş "Filistin Giysileri Günü" etkinliğine katılan onlarca Filistinli kadın ve genç büyük coşku yaşadı. Nakış işlemelerle bezenmiş geleneksel elbiselerini giyen Filistinli kadınlara, geleneksel uzun elbiseler giyen genç erkekler eşlik etti. Etkinliğe katılan genç kadın ve erkekler şarkı ve dans gösterisi sergilediği sırada ritm tutan izleyiciler de eğlenceye katıldı. Katılımcılar, etkinliğin ardından Gazze'nin merkezindeki Es-Seraya Meydanı'ndan Meçhul Askerin Anıtı'nın bulunduğu meydana kadar yürüdü. Yürüyüşe katılanlar sloganlar attıktan sonra temsili olarak geleneksel bir Filistin düğünü düzenledi.

Etkinlik koordinatörü Meysa Salama, organizasyonun sivil toplum örgütleri ve Filistin Kültür Bakanlığı sponsorluğunda gerçekleştirildiğini söyledi. İsrail tarafından Filistinli kimliğinin silinmeye çalışıldığını belirten Salama, "İsrail'in ortadan kaldırmak ve Yahudileştirmek istediği Filistin mirasının önemini vurgulamak için Filistin Giysileri Günü'ne katıldık. Filistin giysileri bir bez parçası değil, gurur duyduğumuz milli kültürümüze ait bir simgedir. Bu etkinliğe katılışımız, bu giysilerle gurur duyduğumuzu ve Filistin kimliğini yok etme girişimlerini reddettiğimizin kanıtıdır" ifadelerini kullanarak geleneksel giysilerin Filistin kimliğindeki önemine vurgu yaptı.

Etkinliğe gelen izleyicilerin gördükleri giysilerden çok etkilendikleri için bu tipteki etkinliklerin tekrarlanması talep ettikleri açıklamalar arasında yer aldı.

Kaynak: İHA