Gazze Gazeteciler Sendikasından, İsrail'in hedef aldığı medya kuruluşları için destek gösterisi
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Gazze Gazeteciler Sendikasından, İsrail'in hedef aldığı medya kuruluşları için destek gösterisi

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Haberler | 3. Sayfa

- Gazze Gazeteciler Sendikasından, İsrail'in hedef aldığı medya kuruluşları için destek gösterisi Gazze Şeridi'ndeki Filistinli Gazeteciler Sendikası, İsrail'in saldırılarının hedefi olan medya kuruluşları için destek gösterisi düzenledi.

- Gazze Gazeteciler Sendikasından, İsrail'in hedef aldığı medya kuruluşları için destek gösterisi

GAZZE - Gazze Şeridi'ndeki Filistinli Gazeteciler Sendikası, İsrail'in saldırılarının hedefi olan medya kuruluşları için destek gösterisi düzenledi.

İsrail'in 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılarda 15 Mayıs'ta ABD merkezli haber ajansı Associated Press ile Katar merkezli Al-Jazeera televizyon kanalının ofislerinin olduğu 12 katlı binayı vurarak yıkmıştı. Gazze Şeridi'ndeki Filistinli Gazeteciler Sendikası, İsrail'in saldırılarının hedefi olan medya kuruluşları için destek gösterisi düzenledi. Gazeteciler, Gazze kentinin merkezindeki Al-Jawhara Kulesi'nin enkazından El-Şuruk Kulesi'nin enkazına yürürken, ellerinde medyanın ve gazetecilerin hedef alınmasının bir savaş suçu olduğu yazılı pankartlar taşıdılar.

Gazze'deki Filistin TV'nin Direktörü Amjad Al Qidra yaptığı açıklamada, protesto ile İsrail füzelerinin ve roketlerinin Filistinli gazetecileri durdurmayacağını ve savaş suçlarını ifşa etmeye devam edecekleri mesajını vermeyi amaçladığını ifade etti. Al-Qidra, İsrail'in gerçeği saklamaya çalıştığını, ancak Filistinli gazetecilerin saldırganlığın on bir gün boyunca İsrail işgalinin çirkinliğini ortaya çıkardıklarını açıkladı.

Gazze Valisi İbrahim Ebu el Naja ise Filistinli gazetecileri ve uluslararası basın bürolarını hedef alan İsrail saldırılarının savaş suçu olduğunu vurgulayarak, uluslararası toplumu bu suçlardan dolayı İsrail ordusunun liderlerini cezalandırmaya çağırdı.

İsrail-Filistin arasında 21 Mayıs'ta ateşkesi başlamıştı

İsrail'in 10 Mayıs'ta yana Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılar 11 günün ardından taraflar arasında ateşkes kararı alınması ile sona ermişti. Alınan ateşkes kararı 21 Mayıs'ta yerel saatle gece 02.00'da yürürlüğe girmişti.

Gazze'de 248 kişi hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 248 kişinin hayatını kaybettiği, bin 948 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze Gazeteciler Sendikasından, İsrail'in hedef aldığı medya kuruluşları için destek gösterisi
Gazze Gazeteciler Sendikasından, İsrail'in hedef aldığı medya kuruluşları için destek gösterisi
Gazze Gazeteciler Sendikasından, İsrail'in hedef aldığı medya kuruluşları için destek gösterisi
Gazze Gazeteciler Sendikasından, İsrail'in hedef aldığı medya kuruluşları için destek gösterisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah

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