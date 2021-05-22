Son dakika... Gazze Emniyeti: İsrail'in attığı, patlamamış yaklaşık 300 füze, tank ve top mermisi etkisiz hale getirildi
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Son dakika... Gazze Emniyeti: İsrail'in attığı, patlamamış yaklaşık 300 füze, tank ve top mermisi etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre İsrail ordusunca abluka altındaki Gazze Şeridi'ne atılan ancak patlamayan yaklaşık 300 adet füze, tank ve top mermisinin imha edildiği belirtildi.

İsrail ordusunca abluka altındaki Gazze Şeridi'ne atılan ancak patlamayan yaklaşık 300 adet füze, tank ve top mermisinin imha edildiği belirtildi.

Gazze'deki Emniyet Genel Müdürü Mahmud Salah, İsrail saldırılarında bombalanan Genel Müdürlükte basın toplantısı düzenledi.

Salah, sınırlı imkanlara rağmen İsrail bombardımanının kalıntılarını imha etmeye devam ettiklerini aktardı.

Füze, tank ve toplara ait olmak üzere şu ana kadar yaklaşık 300 mühimmatın etkisiz hale getirildiğini ifade eden Salah, "İşgal güçleri genel müdürlüğümüzü bombalayarak hizmetlerimizi aksatmayı ve iç cepheyi karıştırmayı amaçladı. Ancak, işgal güçleri, güvenliğimizi istikrarsızlaştırma ve iç cephemizi tehdit etme konusunda başarısız oldu." dedi.

Emniyet Genel Müdürü Salah, İsrail'in yıktığı her şeyi yeniden inşa etmeye başlayacaklarını ve vatandaşlara hizmet vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Salah, Gazze polisinin de İsrail bombardımanı sırasında görevi başındayken çok sayıda şehit ve yaralı verdiğini sözlerine ekledi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı ve Hamas ile varılan ateşkesle sona eren saldırılarında 66'sı çocuk, 39'u kadın 248 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla Gazzeli de evlerinden olmuştu.

Son dakika... Gazze Emniyeti: İsrail'in attığı, patlamamış yaklaşık 300 füze, tank ve top mermisi etkisiz hale getirildi
Son dakika... Gazze Emniyeti: İsrail'in attığı, patlamamış yaklaşık 300 füze, tank ve top mermisi etkisiz hale getirildi
Son dakika... Gazze Emniyeti: İsrail'in attığı, patlamamış yaklaşık 300 füze, tank ve top mermisi etkisiz hale getirildi
Son dakika... Gazze Emniyeti: İsrail'in attığı, patlamamış yaklaşık 300 füze, tank ve top mermisi etkisiz hale getirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Son dakika... Gazze Emniyeti: İsrail'in attığı, patlamamış yaklaşık 300 füze, tank ve top mermisi etkisiz hale getirildi - Haberler
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