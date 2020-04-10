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Gazze ekonomisi İsrail ablukasından sonra Kovid-19'la bir darbe daha aldı

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, yaklaşık 14 yıldır İsrail'in haksız ablukasına maruz kalan Gazze'de ekonomik çöküşün yaralarını daha da derinleştiriyor.

10.04.2020 11:02 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:02
Gazze ekonomisi İsrail ablukasından sonra Kovid-19'la bir darbe daha aldı

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, yaklaşık 14 yıldır İsrail'in haksız ablukasına maruz kalan Gazze'de ekonomik çöküşün yaralarını daha da derinleştiriyor.

Abluka altındaki Gazze'de, karantina merkezinin 13 vaka tespit edildiğini ilan etmesinin ardından alınan tedbirler kapsamında, nispeten çalışan bazı sektörlerin tamamen veya kısmen kapanması, bölgedeki mevcut krizi daha da büyüttü.

Yaklaşık 2 milyon 500 bin kişinin yaşadığı Gazze'de salgın tedbirlerinden kötü etkilenen en önemli sektörler arasında turizm, düğün organizasyonları, ulaşım, ticaret ve sanayi bulunuyor. Birçok iş yerinin kapanmasıyla Kovid-19 öncesi yüzde 50 olan işsizlik ve yoksulluk oranının, halihazırda yüzde 54'lere yükseldiği belirtiliyor.

"Gazze'de yoksulluk daha da derinleşti"

Gazze'deki Turizm ve Restoran Heyeti Başkanı Salah Ebu Hasira, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınına yönelik tedbirlerden turizm ve yemek sektörünün çok fazla etkilendiğini söyledi.

Otel ve restoranların kapanmasıyla 5 bin kişinin işinden olduğunu ve bu durumdan aileleriyle birlikte yaklaşık 25 bin kişinin ciddi şekilde etkilendiğini ifade eden Hasira, "Bölgede işsizler ordusuna 5 bin kişi daha eklendi. Diğer bir ifadeyle Gazze'de yoksulluk daha da derinleşti." dedi.

Gazze Ticaret Odası Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mahir et-Taba da Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 15-20 bin kişinin işini kaybettiğini belirtti.

Taba, salgın nedeniyle işsizliğin daha da artacağını ve bunun ilerleyen zamanda yoksulluk olarak etkisini göstereceğini söyledi.

İşinden olan kişilerin binlerce aileye baktığını ifade eden Taba, "Kovid-19 salgını başta Gazze olmak üzere genel olarak Filistin'de ekonomik krizi derinleştirecek." dedi.

Gazze ekonomisi çökme noktasına geldi

Yıllardır devam eden İsrail ablukası nedeniyle Gazze ekonomisinin çökme noktasına geldiğini hatırlatan Taba, dünyadaki birçok gelişmiş ülkenin ekonomisini etkileyen salgının bölgede yıkıcı bir etki oluşturacağını vurguladı.

Taba, salgını önlemek amacıyla alınan tedbirlerin uygulanmasından bu yana Gazze'deki ulaşım sektörünün de yüzde 80 durma noktasına geldiğini aktardı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, ülkede 13'ü Gazze'de olmak üzere 263 koronavirüs vakası olduğunu açıklamıştı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon 500 bin Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor. Yaklaşık 14 yıldır abluka altındaki Gazze halkı ekonomi, sağlık ve eğitim gibi pek çok alandaki kısıtlı imkanlar nedeniyle zorluklar yaşıyor.

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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