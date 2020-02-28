Gazze'den "UNRWA'ya finansal güvenlik ağı sağlanması" çağrısı

28.02.2020 18:08 | Son Güncelleme: 28.02.2020 18:08

Gazze Ablukası ile Mücadele Halk Komitesi, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) finansal güvenlik ağı sağlanması çağrısında bulundu.

Komite Başkanı Cemal el-Hudari, yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası toplum ile bağışçıların UNRWA'ya yardım için gerçekçi adımlar atmaları ve sorumluluklarını yerine getirmelerinin bir zorunluluk olduğunu ifade etti.

Hudari, UNRWA'nın çalışma yetkisinin 3 sene uzatılması yönündeki BM kararının, finansal güvenlik ağıyla da desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

İhtiyaçların artması, fakirlik ve işsizlik oranının yükselmesi nedeniyle duruma acilen müdahale edilerek fiili adımlar atılması ve UNRWA'nın hizmet alanının genişletilmesi gerektiğini kaydeden Hudari, UNRWA'nın "Gazze Şeridi, Batı Şeria, Kudüs ve Arap ülkelerindeki Filistinli mülteciler için iyi bir yaşam sağlama noktasındaki sorumluluğuna" dikkati çekti.

Gazze'deki ailelerin yüzde 70'inin gıda güvensizliği tehdidiyle karşı karşıya olduğunu aktaran Hudari, "UNRWA'nın çalışmalarının kısıtlanmasına yönelik girişimler söz konusu." ifadesini kullandı.

UNRWA Genel Komiseri Christian Sanders, 25 Kasım 2019'da yaptığı açıklamada, UNRWA'nın hizmetlerini sürdürebilmesi için ayda 80 milyon dolar desteğe ihtiyaç duyduğunu belirtmişti.

1949'da kurulan UNRWA, Batı Şeria, Gazze, Kudüs, Ürdün, Lübnan ve Suriye'de 5 milyondan fazla mülteciye yardım sağlıyor.

Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasından kısa süre sonra ABD'nin UNRWA'ya sağladığı finansal desteği kesmesi uluslararası yardım kuruluşunu sıkıntıya sokmuştu.

Kaynak: AA