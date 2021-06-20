Gazze'den tarım ihracatına getirilen engeller, 16 milyon dolar zarara neden oldu

Gazze'deki Filistin Tarım Bakanlığı, İsrail'in, Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'na getirdiği kısıtlamalarla tarımsal ihracat ve pazarlamaya izin vermemesi sonucu oluşan zararın 16 milyon dolar olduğunu açıkladı.