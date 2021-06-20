Gazze'den tarım ihracatına getirilen engeller, 16 milyon dolar zarara neden oldu
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Gazze'den tarım ihracatına getirilen engeller, 16 milyon dolar zarara neden oldu

Gazze'den tarım ihracatına getirilen engeller, 16 milyon dolar zarara neden oldu
Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel

Gazze'deki Filistin Tarım Bakanlığı, İsrail'in, Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'na getirdiği kısıtlamalarla tarımsal ihracat ve pazarlamaya izin vermemesi sonucu oluşan zararın 16 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Gazze'deki Filistin Tarım Bakanlığı, İsrail'in, Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'na getirdiği kısıtlamalarla tarımsal ihracat ve pazarlamaya izin vermemesi sonucu oluşan zararın 16 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Gazze'deki Tarım Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nın 6 haftadır kapalı kalmasından dolayı zararın gün geçtikçe katlanarak arttığı belirtildi.

Açıklamada, Gazze'den tarım ihracatına ve pazarlamasına izin verilmediği, bu nedenle zararın 16 milyon dolara ulaştığı ifade edildi.

Hamas'ın 2006'daki seçimleri kazanmasından bu yana İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze'de dış ticaret yalnızca Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan yapılıyor.

İhracatın tek kapı üzerinden yapılması nedeniyle engellemeler ve sınır kapısının kapalı tutulması, Gazze'de zor olan ekonomik durumu ağırlaştırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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