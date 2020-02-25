: Gazze'den İsrail tarafına roket atışları sürüyor (3)

25.02.2020 02:12 | Son Güncelleme: 25.02.2020 02:13

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına 14 roket atıldığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'den atılan roketler nedeniyle sınırın İsrail tarafında sirenler çaldığı belirtildi.

Açıklamada, atılan 14 roketten 12'sinin İsrail'e ait "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

İsrail polisi ise atılan roketler nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.

İsrail askerleri dün sabah Gazze sınırında "patlayıcı madde" yerleştirdikleri gerekçesiyle 2 Filistinliye ateş açmış, saldırıda Filistinlilerden biri hayatını kaybetmiş diğeri ise yaralanmıştı.

Bölgede bulunan Filistinliler, hayatını kaybeden kişinin naaşını almak istemiş ancak İsrail askerleri gruba ateş açarak engel olmuştu. İsrail ordusuna ait bir buldozer de ölen Filistinlinin cesedini yerlerde sürükledikten sonra kepçeyle alarak bölgeden uzaklaşmıştı.

Olayın ardından bölgede tansiyon yükselirken, dün akşam saatlerinde Gazze'den İsrail tarafına 21 roket atılmış, bunların büyük bölümü İsrail ordusuna ait hava savunma sistemi tarafından imha edilmişti.

İsrail ordusu, atılan roketleri gerekçe göstererek Gazze ve Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında Filistin İslami Cihad Hareketi'ne ait olduğu söylenen bazı hedeflere hava saldırısı düzenlemişti. Şam'daki saldırılarda İslami Cihad üyesi 2 kişi ölürken, Gazze'de ise 4 kişi yaralanmıştı.

İsrail yönetimi, artan gerginlik nedeniyle bu sabah Gazze sınırına yakın bölgelerdeki okullarda eğitime ara vermiş, tren seferleri de askıya alınmıştı.

Kaynak: AA

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