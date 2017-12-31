Gazze'den İsrail'e Roket Atıldığı İddiası

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, önceki gün Gazze'den İsrail'e atılan roketlerin İran'dan destek alan örgütlere ait olduğunu iddia etti.



İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre Liberman, İran'ın Gazze'deki "radikal unsurlara" roket verdiğini ileri sürdü.



Haberde Liberman'ın önceki gün Gazze'den İsrail'in güneyine atılan roketlerin, İran'dan destek alan örgütlere ait olduğunu öne sürdüğü belirtildi.



İsrail ordusundan önceki gün yapılan açıklamada, Gazze'den üç roketin atıldığının tespit edildiği ve ikisinin "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından engellendiği kaydedilmişti. Açıklamada, sözü edilen üçüncü rokete ilişkin herhangi bir bilgi verilmemişti.