Gazze'den İsrail'e roket atıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gazze'den İsrail'e roket atıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyine roket atılması nedeniyle Sderot kenti yakınlarında sirenler çaldı.

Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyine roket atılması nedeniyle Sderot kenti yakınlarında sirenler çaldı.

Filistinli direniş grupları, Gazze Şeridi'nden İsrail'e roket attı. Roketler nedeniyle İsrail'in güneyinde bulunan Sderot kenti yakınlarında sirenlerin çalındığı öğrenildi. İsrail güçleri, olayı doğruladı. Olayda yaralanma ya da can kaybı olmadığı bildirildi. Atılan roketin hava savunma sistemi tarafından havada imha edildiği de açıklandı.

(Muhammed Rabah/İHA)

Gazze'den İsrail'e roket atıldı
Gazze'den İsrail'e roket atıldı
Gazze'den İsrail'e roket atıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Vedat Bilgin Meral Akşener Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Burak Sergen Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Mesut Özil Fırat Aydınus Kerem Aktürkoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gazze'den İsrail'e roket atıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 23:21:59. #1.14#

title