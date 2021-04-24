Gazze'den İsrail'e roket atıldı

Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyine roket atılması nedeniyle Sderot kenti yakınlarında sirenler çaldı.

Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyine roket atılması nedeniyle Sderot kenti yakınlarında sirenler çaldı.

Filistinli direniş grupları, Gazze Şeridi'nden İsrail'e roket attı. Roketler nedeniyle İsrail'in güneyinde bulunan Sderot kenti yakınlarında sirenlerin çalındığı öğrenildi. İsrail güçleri, olayı doğruladı. Olayda yaralanma ya da can kaybı olmadığı bildirildi. Atılan roketin hava savunma sistemi tarafından havada imha edildiği de açıklandı.

(Muhammed Rabah/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı