Gazze'den İsrail'e gönderilen roketli saldırılar "Demir Kubbe" tarafından durduruldu
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Gazze'den İsrail'e gönderilen roketli saldırılar "Demir Kubbe" tarafından durduruldu

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Atılan roketlerin havada imha edilmesinden detaylar KUDÜS - Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'in birçok bölgesine roket atıldı.

Atılan roketlerin havada imha edilmesinden detaylar KUDÜS - Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'in birçok bölgesine roket atıldı. Yayınlanan video görüntülerine göre Demir Kubbe hava savunma sistemi, bir dizi roketi havada durdurmayı başardı.

Gazze'den İsrail'e gönderilen roketli saldırılar 'Demir Kubbe' tarafından durduruldu
Gazze'den İsrail'e gönderilen roketli saldırılar 'Demir Kubbe' tarafından durduruldu
Gazze'den İsrail'e gönderilen roketli saldırılar 'Demir Kubbe' tarafından durduruldu
Gazze'den İsrail'e gönderilen roketli saldırılar 'Demir Kubbe' tarafından durduruldu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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