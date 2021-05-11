Atılan roketlerin havada imha edilmesinden detaylar KUDÜS - Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'in birçok bölgesine roket atıldı.
Atılan roketlerin havada imha edilmesinden detaylar KUDÜS - Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'in birçok bölgesine roket atıldı. Yayınlanan video görüntülerine göre Demir Kubbe hava savunma sistemi, bir dizi roketi havada durdurmayı başardı.
Şu an buradasınız: Gazze'den İsrail'e gönderilen roketli saldırılar "Demir Kubbe" tarafından durduruldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.