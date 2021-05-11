Gazze'den İsrail'e gönderilen roketler "Demir Kubbe" tarafından durduruldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gazze'den İsrail'e gönderilen roketler "Demir Kubbe" tarafından durduruldu

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Atılan roketlerin havada imha edilmesinden detaylar TEL AVİV - Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'in birçok bölgesine roket atıldı.

Atılan roketlerin havada imha edilmesinden detaylar TEL AVİV - Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'in birçok bölgesine roket atıldı. Yayınlanan video görüntülerine göre Demir Kubbe hava savunma sistemi, bir dizi roketi havada durdurmayı başardı.

Gazze'den İsrail'e gönderilen roketler 'Demir Kubbe' tarafından durduruldu
Gazze'den İsrail'e gönderilen roketler 'Demir Kubbe' tarafından durduruldu
Gazze'den İsrail'e gönderilen roketler 'Demir Kubbe' tarafından durduruldu
Gazze'den İsrail'e gönderilen roketler 'Demir Kubbe' tarafından durduruldu

Kaynak: Anadolu Ajansı

Gazze'den atılan roketler nedeniyle bir İsrailli hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı
Gazze'den atılan roketler nedeniyle bir İsrailli hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı
İsrail Gazze'ye yeni saldırı düzenledi, Hamas Tel Aviv'e 130 roket attı: 1 ölü, 6 yaralı
İsrail Gazze'ye yeni saldırı düzenledi, Hamas Tel Aviv'e 130 roket attı: 1 ölü, 6 yaralı
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Gazze'deki direniş gruplarına tehdit: Roket saldırılarına çok güçlü karşılık vereceğiz
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Gazze'deki direniş gruplarına tehdit: Roket saldırılarına çok güçlü karşılık vereceğiz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Aykut Erdoğdu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özcan Deniz Serdar Ortaç Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ozan Tufan Mesut Özil Cüneyt Çakır Mete Kalkavan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gazze'den İsrail'e gönderilen roketler "Demir Kubbe" tarafından durduruldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 22:51:29. #1.15#

title