Gazze'den İsrail'e Füze Saldırısı

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına atılan roketlerin bir çoğunun hedefine ulaşmadan düşürlüdüğü belirtildi. İsrail'in Askalan ve Shaar Hanegev bölgelerinde ise siren seslerinin duyulduğu bildirildi.

Bunu üzerine İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Savaş uçaklarımız, Gazze'de terör hedeflerini vuruyor." ifadesine yer verildi.

Saldırıya ilişkin daha fazla ayrıntı verilmezken, daha önce yapılan açıklamada Gazze'den açılan ateşin İsrail tarafında bir otobüse isabet ettiği ifade edilmişti.