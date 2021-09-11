Gazze'den İsrail'e füze atıldı - Haberler
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Gazze'den İsrail'e füze atıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İsrail ordusu, Gazze'den İsrail'e fırlatılan füzenin Demir Kubbe füze savunma sistemi tarafından havada imha edildiğini açıkladı.

İsrail ordusu, Gazze'den İsrail'e fırlatılan füzenin Demir Kubbe füze savunma sistemi tarafından havada imha edildiğini açıkladı.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Gazze'den İsrail'e bir füzenin fırlatıldığı ve bu füzenin Demir Kubbe füze savunma sistemi tarafından havada imha edildiği belirtildi. Açıklamada, saldırı sırasında Gazze'nin sınırlarında yer alan İsrail'in Sderot ve Şaar Henegev yerleşimlerinde acil durum sirenlerinin çalındığı aktarıldı.

Öte yandan, Gazze'deki Filistin direniş gruplarından saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Gazze'den İsrail'e füze atıldı

Gazze'den İsrail'e füze atıldı

Gazze'den İsrail'e füze atıldı

Gazze'den İsrail'e füze atıldı
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