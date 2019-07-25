Gazze'den ilk hacı kafilesi yola çıktı

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden ilk hacı kafilesi, Refah Sınır Kapısı'ndan yola çıktı.

Gazze'deki İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazzeli ilk hacı kafilesinin, sabah saatlerinde Refah Sınır Kapısı'ndan Suudi Arabistan'a hareket ettiği belirtildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki tek sınır kapısı Refah'ın bugünden itibaren 4 gün boyunca hacı adaylarının geçişi için tahsis edildiği aktarıldı.

Bakanlık, bu sene 4 bin 200'ü Batı Şeria, 2 bin 800'ü Gazze'den olmak üzere yaklaşık 7 bin Filistinlinin hac ibadeti için kutsal topraklara gitmesinin planlandığı bilgisini verdi.

Kaynak: AA