Gazze'den geçen yıl atılan roket sonucu yaralanan İsrailli kadın hayatını kaybetti

İsrail'in geçen yıl mayıs ayında Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sırasında Gazze'den fırlatılan roketin evine isabet etmesi sonucu yaralanan İsrailli kadının yaşamını yitirdiği açıklandı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre, İsrail'in Mayıs 2021'de Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sırasında Gazze'den atılan bir roket Askalan (Aşkelon) kentinde yaşayan Naomi Perlman'ın (91) evine isabet etti.

Habere göre, olay sonucu yaralanan Perlman yaşamını yitirdi.

Perlman'ın hayatını kaybetmesiyle saldırılar sırasında ölen İsrailli sayısı 13'e yükseldi.

İsrail'in 2021'de Gazze'ye düzenlediği saldırı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas'la varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.

İsrail'in 11 gün süren saldırılarında 66'sı çocuk 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 2 bine yakın kişi yaralanmıştı.