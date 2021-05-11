Gazze'den atılan roketler nedeniyle bir İsrailli hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı

Gazze Şeridi'nden İsrail'e atılan roketler nedeniyle bir kadının hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze Şeridi'nden İsrail'e atılan roketler nedeniyle bir kadının hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA muhabirine konuşan İsrail polis sözcüsü Micky Rosenfield, yerel saatle 21.00'de Gazze'den atılan roketler nedeniyle Tel Aviv yakınlarındaki Roş Etziyon'da 50 yaşında bir kadının öldüğünü, yaralanan altı kişinin ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığını söyledi.

Bununla birlikte roket saldırıları nedeniyle hayatını kaybeden İsraillilerin sayısı 3'e, yaralananların sayısı ise 45'e yükseldi. İsrail'in dünden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise 10'u çocuk, 1'i kadın 28 Filistin şehit oldu, 152 kişi yaralandı.

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 2 binayı daha hava saldırısı ile vuracağını duyurdu.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için dün yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgut Alp Boyraz