Gazze'den atılan roketler ilk kez İsrail'in kuzeyindeki bölgelere kadar ulaştı
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Gazze'den atılan roketler ilk kez İsrail'in kuzeyindeki bölgelere kadar ulaştı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey kesimine kara, hava ve denizden yoğun şekilde saldırı devam ederken, Gazze'deki direniş gruplarına İsrail saldırılarına roketle karşılık veriyor.

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey kesimine kara, hava ve denizden yoğun şekilde saldırı devam ederken, Gazze'deki direniş gruplarına İsrail saldırılarına roketle karşılık veriyor. Gazze Şeridi'nden atılan roketlerin ilk kez İsrail'in orta kesimini aşarak kuzey bölgelerine kadar ulaştığı bildirildi.

Gazze'den atılan roketler ilk kez İsrail'in kuzeyindeki bölgelere kadar ulaştı
Gazze'den atılan roketler ilk kez İsrail'in kuzeyindeki bölgelere kadar ulaştı
Gazze'den atılan roketler ilk kez İsrail'in kuzeyindeki bölgelere kadar ulaştı
Gazze'den atılan roketler ilk kez İsrail'in kuzeyindeki bölgelere kadar ulaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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