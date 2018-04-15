Gazze'deki Yürüyüşe Bazı Avrupa Şehirlerinden de Destek Geldi

Gazze'de düzenlenen 'Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü' eylemlerine destek için birçok Avrupa şehrinde gösteri yapıldı.

Filistin'in Gazze şehrindeki 'Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'ne destek vermek için Hollanda'nın Rotterdam şehrinde yürüyüş yapıldı. Filistin Evi tarafından organize edilen gösteriye Arapların yanında insan hakları konusunda faaliyet gösteren bazı Hollandalılar da katıldı. Gösteriye katılanlar, ellerinde Gazze bayrakları ve üzerinde (Hür Gazze) ve Hür Filistin yazan pankartlar taşıdı. Gösteride, Filistinli mültecilere topraklarına geri dönüş hakkı verilmesi için yürüyüş yapan Gazzelilere ateş açarak ölümlerine sebep olan İsrailli askerler telin edilerek, İsrail askerinin işgali bitirmesi istendi.

"Filistin Evi", yayımlanan bildiride gösterilerin Gazze ve bütün Filistin'deki halka destek için yapıldığını açıkladı.

Diğer taraftan Londra'nın Pikadilli meydanında ve Menchester şehrinde de Gazze'de yapılan yürüyüşe destek gösterileri düzenlendi. Göstericiler, uluslararası topluluğun bu konudaki sessizliğine dikkat çekerek, uluslararası bağımsız bir kuruluşun İsrail hükümetine karşı dava açarak hesap sormasını istedi. Gösteride İsrail'e destek veren bazı kuruşlar da kınandı.

İsveç'in Malo kasabasında da yine Gazze'deki yürüyüşe destek gösterileri yapıldı. - GAZZE