Gazze'deki yangında hayatını kaybedenler toprağa verildi

06.03.2020 17:20 | Son Güncelleme: 06.03.2020 17:20

Gazze'de bir pazar yerinde çıkan yangında hayatını kaybeden 4'ü çocuk 10 kişi için cenaze töreni düzenlendi.

Gazze'nin merkezinde yer alan "Nusayrat Mülteci Kampı" bölgesindeki El-Kassam Camisi ile Burayc Mülteci Kampındaki Büyük Cami'de düzenlenen cenaze törenlerine çok sayıda Filistinli katıldı.

Geride kalan aileler için destek sloganlarının atıldığı törenin ardından kurbanların naaşları, camilerin yakınındaki kabristanlarda toprağa verildi.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, "Nusayrat Mülteci Kampı" bölgesindeki pazar yerinde çıkan büyük yangında 4'ü çocuk, 3'ü kadın 10 kişinin öldüğü, 14'ü ağır 57 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise ilk bulgulara göre yangına bir fırındaki gaz sızıntısının neden olduğu ifade edilmişti.

Kaynak: AA