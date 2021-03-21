Gazze'deki UNRWA merkezleri, yeni gıda yardım düzenlemesine tepki için iki gün süreyle kapatıldı

Gazze'de Birleşmiş Milletler Filistinliler Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) gıda yardımlarını kısıtlama kararı protesto edilerek, kentteki "UNRWA Kayıt ve Veri Güncelleme" merkezleri iki gün süreyle kapatıldı.

Gazze'de Birleşmiş Milletler Filistinliler Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) gıda yardımlarını kısıtlama kararı protesto edilerek, kentteki "UNRWA Kayıt ve Veri Güncelleme" merkezleri iki gün süreyle kapatıldı.

Gazze Şeridi'ndeki "Filistinli Mülteciler Ortak Komitesi", UNRWA'nın gıda yardımlarıyla ilgili yaptığı değişikliğe tepki gösterdi.

Komitenin Koordinatörü Mahmud Halef, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gıda yardımlarına getirilen kısıtlamalara karşı çıktıklarını ve 16 "UNRWA Kayıt ve Veri Güncelleme" merkezini kapattıklarını söyledi.

Halef, "Komiteden bir heyet, bu noktalara giderek çalışanlara kapatma kararını iletti. Çalışanlar hemen olumlu yanıt verdi ve merkezler kapatıldı." dedi.

UNRWA'nın, belirlediği asgari düzey maaştan fazla alanlara gıda yardımlarını keseceğine dikkati çeken Halef, yardımların kısıtlanması siyasetinden geri adım atılarak eski sisteme dönülmesi çağrısı yaptı.

Halef, bu taleplere olumlu yanıt alana kadar eylemlerini sürdüreceklerini kaydetti.

UNRWA, gıda yardımlarını ailelere gelir düzeyine göre değil, eşit dağıtmaya karar vermişti.

UNRWA ayrıca sabit maaşları en az 450 dolar olan çalışanlara gıda yardımının kesilmesi yönünde bir karar çıkarmıştı.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazarini 28 Ocak'ta, ajansın düzenli ve acil durum hizmetlerini finanse etmek için 2021'de 1 milyar 356 milyon dolara ihtiyaç duyduğunu bildirmişti.

Filistinli Mülteciler Ortak Komitesi, ulusal ve İslami güçler, Filistin Kurtuluş Örgütü'ndeki mülteci komiteleri ve UNRWA okullarındaki Öğrenci Velileri Konseyi'ni bünyesinde barındırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha