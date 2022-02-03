Gazze'deki UNRWA Direktörü White, mali kriz nedeniyle hizmetlerin yetersiz kaldığını söyledi Açıklaması

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Gazze Operasyonları Direktörü Thomas White, Ajansın içinde bulunduğu mali kriz nedeniyle Filistinlilere yönelik hizmetlerin tam olarak yerine getirilemediğini belirtti.

White, AA muhabirine yaptığı açıklamalarda, UNRWA'nın ağır bir mali krizden geçtiğini belirterek, "Temel hizmetlerimizi sürdürebilmek için ihtiyaç duyduğumuz 800 milyon dolarlık kaynağa ulaşmaya çalışıyoruz. Gazze'de 376 milyon dolar tutarındaki acil durum programının desteklenmek için bir çağrı başlattık." dedi.

Filistinlilere 5 alanda hizmet verdiklerini belirten White, UNRWA'nın gerekli bütçeye ulaşmak için çalıştığını ifade etti.

White, UNRWA'nın eğitim, gıda ve sağlık gibi temel alanlardaki hizmetlerine normal olarak devam edebilmesi için bu bütçeye ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric 18 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Ajans için "2022'de uluslararası toplumdan 1,6 milyar dolar elde etmeyi beklediklerini" açıklarken, White bu tutarın UNRWA'nın Gazze, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria, Suriye ve Lübnan'daki insani ihtiyaçların karşılanabilmesi için ek fonu içerdiğini kaydetti.

BM Genel Kurulunun 1949'da aldığı kararla Ürdün, Suriye, Lübnan ve işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinli mültecilere yardım ve koruma sağlamak amacıyla kurulan UNRWA halen 5,4 milyon mülteciye hizmet veriyor.

UNRWA'da süregelen mali kriz

White, UNRWA'nın içinde bulunduğu ağır mali krizin uzun süredir sürdüğüne işaret etti.

BM Genel Kurulundan aldığı yetkiyle faaliyet gösteren UNRWA'ya yapılan bağışların uluslararası güvence altında olduğunu vurgulayan White, "Ne yazık ki uluslararası güvence, mali güvenceyi beraberinde getirmiyor." diye konuştu.

Filistinli mültecilerin sayılarının artışı oranında ihtiyaçlarının da arttığı dile getiren White, "Ancak, UNRWA'nın geliri sabit." dedi.

White, "Okullardaki çocuk sayısı, polikliniklere gelen hasta sayısı artıyor. Mültecilerin yaşadığı psikolojik stres vakaları da artıyor. Ancak kriz nedeniyle hizmetlerimizi yerine getiremiyoruz." şeklinde konuştu.

Gazze'deki yeniden imar çalışmaları

White, İsrail'in Mayıs 2021'deki saldırılarında zarar gören veya tamamen yıkılan evlerin yeniden inşası için finansal kaynakları toplamaya çok yaklaştıklarını söyledi.

Gazze Şeridi'nde Filistinli mültecilere ait zarar gören ev sayısının 1300 olduğunu aktaran White, UNRWA'nın halihazırda söz konusu ailelere geçici kira yardımı sağladığını kaydetti.

Evleri yıkılan veya zarar gören ailelere nakdi ödemeler yaptıktan sonra UNRWA bünyesinde görev yapan mühendislerin yapım çalışmalarını da takip ettiğini anlatan White, "Mühendislerden oluşan ekiplerimiz, finanse ettiğimiz ailelerle yapım çalışmalarını takip ediyor olacak. Yapım çalışmalarında birinci aşama tamamlanınca ikinci aşamaya geçilecek." dedi.

White, Gazze'deki imar çalışmalarının bir program çerçevesinde yürütüldüğüne işaret etti.

Evlerinde hafif hasar oluşan Gazzeli aile sayısının 7 bin olduğunu aktaran White, bu ailelere UNRWA olarak onarım çalışmaları için mali destek sağladıklarını belirtti.

Yeniden imar için teslim aldıkları mali kaynakların temel programlarının bütçesinden ayrı olduğuna dikkati çeken White, UNRWA'nın temel programında herhangi bir kısıtlama veya darboğaz olmayacağını ifade etti.

Gazze'deki mülteci kampları "sefil" durumda

Gazze Şeridi'ndeki mülteci kamplarında yıkılmaya yüz tutmuş evler olduğuna işaret eden White, mülteci kamplarındaki durumu "sefil" olarak nitelendirdi.

White, şunları kaydetti:

"(Gazze'deki) Kamplarda on binlerce ev var. Evlerin bazıları 1950'li yıllarda yapılmış ve durum gerçekten çok kötü. UNRWA, bahsi geçen evlerin yeniden imarı için uluslararası toplumdan yardım istedi. Taleplerimizin sadece bir kısmına karşılık alabiliyoruz."

Gazze'deki imar çalışmalarının tek başına yeterli olmadığının altını çizen White, "Gazze'nin ekonomik kapasitesi artırılırsa 2 milyon insanın hayatını sürdürebilmesi sağlanır." şeklinde konuştu.

Gazze'de yıllardır süren İsrail ablukası kalkmalı

Yıllardır İsrail ablukası altında bulunan Gazze Şeridi'nin insan gücü açısından zengin olduğuna işaret eden White, çok nitelikli ve çalışmaya istekli bu insan gücünün desteklenmesiyle Gazze Şeridi'nin geleceğinin daha iyi olacağını kaydetti.

Gazze halkının engellerden ötürü tutkularını başarıya dönüştüremediğini söyleyen White, hayat koşullarının normale dönmesi için "iyi bir siyasi ufka" ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Gazze'de ekonomiye yönelik engellerin kaldırılmasının yanı sıra ithalat ve ihracata ciddi desteklerin sağlanması gerektiğini vurgulayan White, bunların ötesinde mevcut ablukanın kalkmasına ve altyapı inşasına ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

White, "Gazze Şeridi'nin geleceği için planlar yapılıyor ancak aniden çıkan çatışma, savaş patlamalarla her şey bir anda yıkılıyor." dedi.

Türkiye, UNRWA'nın en önemli ortaklarından

Türkiye ve ABD'nin UNRWA'nın en önemli ortaklarından olduğunu söyleyen White, UNRWA'nın Washington ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu ve bunu Filistinli mültecilere hizmet için kullandıklarını söyledi.

White, Türkiye'nin UNRWA'ya yardımlarına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Türkiye, UNRWA için çok iyi bir bağışçı ve önemli bir ortak. Türkiye'nin Gazze Şeridi'ndeki birçok projeye katkıları söz konusu. Türkiye, genel bütçe programı üzerinden UNRWA'ya desteklerini artırdığı gibi acil destek programı kapsamında da Gazze'deki Filistinli mültecilere hizmetler sundu."

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.