Gazze'deki Suriye'den gelen mülteciler UNRWA'dan yardımların yeniden başlamasını istedi
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Gazze'deki Suriye'den gelen mülteciler UNRWA'dan yardımların yeniden başlamasını istedi

Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha - Haberler | Güncel
Gazze'deki Suriye'den gelen mülteciler UNRWA'dan yardımların yeniden başlamasını istedi

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Gazze'ye gelen Filistinli ve Suriyeli mülteci aileler, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) kira bedellerini yeniden karşılaması talebiyle gösteri düzenledi.

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Gazze'ye gelen Filistinli ve Suriyeli mülteci aileler, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) kira bedellerini yeniden karşılaması talebiyle gösteri düzenledi.

Gazze'deki UNRWA binası önünde bir araya gelen aileler, uluslararası kurumdan yardımların yeniden başlaması taleplerinin yazılı olduğu pankartlar taşıdı.

Eylemi düzenleyen Suriye'den Gazze'ye Gelen Mülteciler Topluluğu'nun Başkanı Ziyad Misbah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze ve Arap ülkelerinde milyonlarca mülteciye yardım eden BM kurumu nasıl olur da Suriye'den gelen (yüzde 90'ı Filistinli) iki defa mülteci konumuna düşmüş 168 aileye yardım edemez?" dedi.

Misbah, bu sığınmacılardan bazılarının biriken borçları nedeniyle polis tarafından arandığını ya da hapse düştüğünü söyledi.

Suriye'de mühendis ya da doktorken Gazze'de dilenciye dönüştüklerini söyleyen Misbah, "Suriye'de iken Filistinli mültecilerken bugün ise Filistin'de Suriye'den gelen mültecileriz." ifadesini kullandı.

Misbah, ayrıca bu ailelerin Filistin resmi pasaportu olmadığı için Gazze Şeridi'nden de ayrılamadıklarını dile getirdi.

Topluluk Başkanı, burada kalakaldıkları için çocukların eğitimlerinin de yarım kaldığına ve bu ailelerin evlatlarının geleceğinin gözleri önünde yıkıldığına işaret etti.

UNRWA, mali krizi gerekçe göstererek Suriye'den gelen ailelerin 2012'den beri ödediği kira bedelini 2018'den bu yana karşılamayı bırakmış ancak bunu 2020'de duyurmuştu.

ABD'nin UNRWA'ya sağladığı finansal desteği 2018'den bu yana kesmesi uluslararası yardım kuruluşunu sıkıntıya soktu.

BM Genel Kurulu tarafından 1949'da kurulan UNRWA, Batı Şeria, Gazze, Kudüs, Ürdün, Lübnan ve Suriye'de 5 milyondan fazla Filistinli mülteciye yardım sağlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha

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