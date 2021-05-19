Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı, Mısır ve Ürdün'den enkaz kaldırma için ekip ve ekipman talep etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı, Mısır ve Ürdün'den enkaz kaldırma için ekip ve ekipman talep etti

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı, Mısır ve Ürdün'den enkaz kaldırma için ekip ve ekipman talep etti
Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki Sivil Savunma Genel Müdürü Zuheyr Şahin, Mısır ve Ürdün'den enkaz kaldırma için ekip ve ekipman yardımı istedi.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki Sivil Savunma Genel Müdürü Zuheyr Şahin, Mısır ve Ürdün'den enkaz kaldırma için ekip ve ekipman yardımı istedi.

Şahin, Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, İsrail saldırıları nedeniyle vatandaşların ciddi hayati tehlike içinde olduğunu ve sivil savunma çalışmalarında gerekli ekipmanların temin edilmesi gerektiğini belirtti.

"Mısır ve Ürdün'den Gazze'ye acil enkaz kurtarma ekip ve ekipmanları göndermelerini rica ediyoruz." diyen Şahin, uluslararası topluma da söz konusu ekip ve ekipmanların girişine izini vermesi için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.

Saldırıların bölgedeki altyapıyı hasara uğrattığını söyleyen Şahin, İsrail'in kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan silahsız, sivil vatandaşları hedef almaya yoğunlaştığını vurguladı.

Gazze'nin 46,6 milyon dolarlık tıbbi malzemeye ihtiyacı var

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası toplumdan, sağlık sektörünün acil ihtiyaçlarının karşılanması için 46,6 milyon dolarlık yardım istedi.

Açıklamada, Gazze'de sağlık hizmetleri için ilaç, tıbbi tüketim malzemeleri, ameliyat ve yoğun bakım ekipmanları, röntgen cihazları, cerrahi aletler ve laboratuvar malzemeleri gibi bir dizi tıbbi malzemeye acil ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli daha hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli daha hayatını kaybetti
Son dakika haber! Anadolu Ajansı kameramanı Muhammed Dahlan İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda yaralandı
Son dakika haber! Anadolu Ajansı kameramanı Muhammed Dahlan İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda yaralandı
Son dakika haberi | İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda Anadolu Ajansı kameramanı Muhammed Dahlan yaralandı.
Son dakika haberi | İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda Anadolu Ajansı kameramanı Muhammed Dahlan yaralandı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Abdullah Gül Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Feyza Aktan Pınar Altuğ Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Cenk Tosun Mesut Özil Şenol Güneş Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı, Mısır ve Ürdün'den enkaz kaldırma için ekip ve ekipman talep etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 18:17:12. #1.15#

title