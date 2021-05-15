Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 41'i çocuk, 23'ü kadın 145 Filistinli hayatını kaybetti, 1100 kişi...
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 41'i çocuk, 23'ü kadın 145 Filistinli hayatını kaybetti, 1100 kişi yaralandı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 41'i çocuk, 23'ü kadın 145 Filistinli hayatını kaybetti, 1100 kişi yaralandı
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar