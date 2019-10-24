Gazze'deki özel sektör yüzde 15'i aşamayan kapasiteyle çalışıyor

24.10.2019 18:56

Gazze'deki özel sektör, İsrail'in uyguladığı abluka sebebiyle yüzde 15'i aşmayan bir üretim kapasitesiyle çalışıyor.

Gazze İş Adamları Derneği Başkanı Ali el-Hayk yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka nedeniyle özel sektörün yüzde 15 üretim kapasitesini aşamadığını belirtti.

Açıklamasında "Gazze'deki kötü koşullar ekonomiyi olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gazze Şeridi'nin üretim sektöründeki kan kaybı devam ediyor." ifadelerine yer veren Hayk, en büyük sorunun işletme sayısı ve yeni yatırımlar ile insan gücü istihdamı olduğuna dikkati çekti.

Uluslararası destek, nakit akışı, işsizlik, yoksulluk ve gıda güvensizliği konusunda daha önce görülmemiş yetersizliğin yaşandığını vurgulayan Hayk, bu sorunların çözümü için gerçek müdahalelerin yapılmamasının krizi daha da büyüttüğünü aktardı.

Hayk, Gazze'deki sorunların çözümü için Filistin'de birliğin sağlanmasının önemine işaret etti.

Filistin Sosyal Kalkınma Bakanlığı Vekili Gazi Hamad, pazar günü yaptığı açıklamada, Gazze nüfusunun yüzde 33,8'inin aşırı yoksulluk sınırının altında yaşadığını belirterek, 2019'da Gazze'deki yoksulluk ve işsizlik oranının yüzde 75'lere ulaştığını duyurmuştu.

İsrail, 2006'dan bu yana yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

Kaynak: AA