Gazze'deki öğrenciler Kur'an kurslarına yeniden başladı
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Gazze'deki öğrenciler Kur'an kurslarına yeniden başladı

KUDÜS (İHA) Gazze'de öğrenciler, korona virüsü ile mücadele kapsamında ara verilen Kur'an kurslarına yeniden geri döndü.

Gazze'deki öğrenciler Kur'an kurslarına yeniden başladı
16.06.2020 12:43 | Son Güncelleme: 16.06.2020 12:50

KUDÜS (İHA) Gazze'de öğrenciler, korona virüsü ile mücadele kapsamında ara verilen Kur'an kurslarına yeniden geri döndü.

Filistin'in Gazze kentinde uzun sürede kapalı kalan camilerin yeniden açılmasıyla Kur'an kurslarında de normale dönüş başladı. Gazze'deki İslami Vakıflar Müdürlüğü ve Kur'an kursları yetkilileri, kentteki korona virüs vaka sayılarında düşüşün ardından derslerin yeniden başlaması kararı aldı. Kurslar yoğun talep görmesine rağmen, korona önlemleri kapsamında daha az sayıda öğrenci kabul ediliyor. Öğrenciler, maske takarak ve sosyal mesafe kuralına uyarak derslere katılıyor. Derslerin yapıldığı camilerde sterilizasyon işlemleri de yapılıyor.

Gazze'deki Kur'an kursunda eğitim verem imam, veren bir imam "Korona nedeniyle en az 2 ay boyunca Kur'an kursları durduruldu. Şimdi ise hijyen kurallara göre yeniden devam ediyoruz. Öğrenciler maske takarak geliyor ve kişisel eşyalarını paylaşmıyor" dedi.

Camide kursların düzenlemesinde görev yapan Filistinli genç, "Korona nedeniyle Kur'an kurslarımıza ara verilmesine rağmen uzaktan online platformlarda devam ettik. Çok şükür yeniden normal kurslarımıza döndük" ifadesini kullandı.

Derslere başlayan öğrenci Ali Kamal, "İyi ki korona salgını az şiddetli oldu ve yeniden buraya gelebildik. Öğrenciler camiye geliyor, namazlarını kıldıktan sonra ezberlenmesi gereken Kur'an ayetleri ezberliyor" dedi.

Gazze'de Kur'an kursları remi olarak Cumartesi günü başladı. Resmi verilere göre, sadece Gazze'de Filistin İslami Vakıflar'a ait 4 bin Kur'an kurs merkezi bulunuyor ve en az 30 bin öğrenci bu kurslardan faydalanıyor. Kursların sadece Gazze'de açıldığı Filistin'in diğer kentlerindeki kursların açılmayı beklediği bildirildi.

Filistin'de toplam korona vaka sayısı 506 olarak açıklanırken, Gazze'de vaka sayısının az olduğu kaydedildi. - KUDÜS

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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