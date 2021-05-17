Gazze'deki merkezi laboratuvar İsrail'in saldırısında hasar aldıLaboratuvardaki hizmetler durdu
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Gazze'deki merkezi laboratuvar İsrail'in saldırısında hasar aldıLaboratuvardaki hizmetler durdu

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED RABAH - Haberler | Güncel

- Gazze'deki merkezi laboratuvar İsrail'in saldırısında hasar aldı Laboratuvardaki hizmetler durdu Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında Gazze'deki merkezi laboratuvarın hasar almasının ardından Covid-19'a karşı aşılama ve test hizmetlerinin askıya alındığını açıkladı.

- Gazze'deki merkezi laboratuvar İsrail'in saldırısında hasar aldı

Laboratuvardaki hizmetler durdu

GAZZE - Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında Gazze'deki merkezi laboratuvarın hasar almasının ardından Covid-19'a karşı aşılama ve test hizmetlerinin askıya alındığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları devam ederken, saldırılarda Gazze'deki merkezi laboratuvar hasar gördü. Filistin Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Yusef Abu Al-Rish yaptığı açıklamada, İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında Gazze'deki merkezi laboratuvar Alremal'in hasar aldığını belirtti. Saldırının İsrail'in acımasız saldırılarına dair yeni bir kanıt olduğunu ifade eden Al-Rish, sağlık personeli ve kurumlarının kasıtlı olarak hedef alındığını belirtti. Laboratuvarın Gazze Şeridi'nde korona virüs üzerine çalışan tek yer olduğunu belirten Al-Rish, saldırı nedeniyle laboratuvardaki test ve aşılama hizmetlerinin askıya alındığını açıkladı. Al-Rish, saldırının insani yardım çalışmalarını ve vatandaşlara sağlık hizmeti sağlamayı durdurmayı amaçlayan bir suç olduğunu ifade etti.

İsrail medyasında yer alan haberlerde, İsrail'in düzenlediği hava saldırısı sırasında laboratuvarın yakınındaki Faysal el-Şawa binasının vurulduğu ve laboratuvarın da bu saldırıda hasar aldığı belirtildi.

Gazze'deki merkezi laboratuvar İsrail'in saldırısında hasar aldıLaboratuvardaki hizmetler durdu
Gazze'deki merkezi laboratuvar İsrail'in saldırısında hasar aldıLaboratuvardaki hizmetler durdu
Gazze'deki merkezi laboratuvar İsrail'in saldırısında hasar aldıLaboratuvardaki hizmetler durdu
Gazze'deki merkezi laboratuvar İsrail'in saldırısında hasar aldıLaboratuvardaki hizmetler durdu
Gazze'deki merkezi laboratuvar İsrail'in saldırısında hasar aldıLaboratuvardaki hizmetler durdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED RABAH

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