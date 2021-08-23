Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: Mısır, Refah Sınır Kapısını salı günü de günü çift yönlü kapatacak
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Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: Mısır, Refah Sınır Kapısını salı günü de günü çift yönlü kapatacak

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: Mısır, Refah Sınır Kapısını salı günü de günü çift yönlü kapatacak
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, Mısır yönetiminin, kentin güneyindeki Refah Sınır Kapısını salı günü de çift yönlü kapatacağını duyurdu.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, Mısır yönetiminin, kentin güneyindeki Refah Sınır Kapısını salı günü de çift yönlü kapatacağını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Buzum, yaptığı yazılı açıklamada, Refah Sınır Kapısının ikinci gününde de Mısır makamları tarafından kapatılacağını belirtti ancak ayrıntı vermedi.

Mısır'dan konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Buzum dün yaptığı açıklamada Refah Sınır Kapısının bugün (pazartesi) çift yönlü olarak kapatılacağını ifade etmişti.

Söz konusu kararla birlikte Refah Sınır Kapısı, mayıs ayından bu yana ilk kez kapanmış oldu.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: Mısır, Refah Sınır Kapısını salı günü de günü çift yönlü kapatacak - Haberler
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