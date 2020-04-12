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Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: "Mısır'daki Filistinlilerin getirilmesi için Kahire'yle koordine...

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, Mısır'daki Filistinlilerin bölgeye geçişi için Kahire yönetimi ile koordine içinde olduklarını duyurdu.

12.04.2020 00:26 | Son Güncelleme: 12.04.2020 00:26
Gazze'deki İçişleri Bakanlığı:

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, Mısır'daki Filistinlilerin bölgeye geçişi için Kahire yönetimi ile koordine içinde olduklarını duyurdu.

El-Aksa televizyonuna konuşan Bakanlık Vekili Tevfik Ebu Naim, "Mısır'daki Filistinlilerin Gazze'ye getirilmesi için Kahire yönetimiyle koordine halindeyiz. Bu hafta içinde geçişler başlayacak. Refah Sınır Kapısı'ndan günlük 250 kişi gelecek." dedi.

Karantina merkezinde yaklaşık 900 kişiyi misafir ettiklerini, Mısır'dan gelecek Filistinlileri de yerleştirecekleri yerleri bulunduğunu aktaran Ebu Naim, Gazze'deki hükümetin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında aldığı tedbirlerin olumlu sonuçlar verdiğini söyledi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında dışarıdan Gazze'ye gelenler 21 gün süreyle karantinada tutuluyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, son olarak ülkede 13'ü Gazze'de olmak üzere 268 koronavirüs vakası olduğunu açıklamıştı.

Hamas da bugün 1000 karantina odası inşa ederek ilgili hükümet yetkililerine teslim ettiklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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