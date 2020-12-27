Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail saldırılarının 12. yılında anma töreni düzenledi
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Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail saldırılarının 12. yılında anma töreni düzenledi

27.12.2020 16:57 | Son Güncelleme: 27.12.2020 17:00
Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail saldırılarının 12. yılında anma töreni düzenledi

Gazze Şeridi'ndeki Filistin İçişleri Bakanlığı, İsrail'in 2008 yılında Gazze'ye düzenlediği saldırıların 12. yılında anma töreni düzenledi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin İçişleri Bakanlığı, İsrail'in 2008 yılında Gazze'ye düzenlediği saldırıların 12. yılında anma töreni düzenledi.

Gazze kentindeki polis teşkilatı binasında gerçekleştirilen askeri törende saldırılarda hayatını kaybedenler anıldı.

İçişleri Bakanlığı Vekili Tevfik Ebu Naim, törende yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının devam ettiğini ve işgal güçlerinin her türlü yöntemi deneyerek güvenlik sistemini hedef aldığını söyledi.

Ebu Naim, Bakanlığın, içinde bulunduğu zor şartlara ve kısıtlı imkanlara rağmen halka her türlü desteği vermeyi sürdüreceğini kaydetti.

- İsrail'in Gazze'ye saldırısı

İsrail'in 27 Aralık 2008'de Gazze'ye başlattığı ve 23 gün süren saldırılarında 410'u çocuk, 104'ü kadın ve 100'ü de yaşlı olmak üzere 1436 kişi hayatını kaybetmiş, 5 bin 400'den fazla kişi yaralanmıştı.

Saldırılarda Gazze'deki 5 bin 700 ev tamamen yıkılmış, yaklaşık 52 bin ev zarar görmüştü.

İsrail söz konusu saldırılarına "Dökme Kurşun" adını verirken İzzeddin el-Kassam Tugayları ise olayı hakla batılın mücadelesi olarak gördüklerini belirterek "Furkan Savaşı" şeklinde adlandırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha

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