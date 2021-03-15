Gazze'deki heyetler, Filistin diyalog görüşmelerinin ikinci turuna katılmak için Kahire'ye gidiyor
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Gazze'deki heyetler, Filistin diyalog görüşmelerinin ikinci turuna katılmak için Kahire'ye gidiyor

15.03.2021 17:29 | Son Güncelleme: 15.03.2021 17:52
Gazze'deki heyetler, Filistin diyalog görüşmelerinin ikinci turuna katılmak için Kahire'ye gidiyor

İsrail ablukasındaki Gazze Şeridi'nde Filistinli gruplara ait heyetler, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Filistin diyalog görüşmelerinin ikinci turuna katılmak üzere bölgeden ayrılmaya başladı.

İsrail ablukasındaki Gazze Şeridi'nde Filistinli gruplara ait heyetler, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Filistin diyalog görüşmelerinin ikinci turuna katılmak üzere bölgeden ayrılmaya başladı.

Gazze'nin Mısır ile arasındaki kara sınırı Refah'tan Kahire'ye doğru yola çıkan Filistinli heyetler, resmi davet üzerine diyalog görüşmelerinin ikinci turuna katılacak.

Filistinli gruplardan Hamas heyetine, hareketin Gazze sorumlusu yardımcısı Halil el-Hayye başkanlık ediyor.

Hamas'ın siyasi büro üyelerinin yer aldığı heyete ayrıca Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'nin başkanlığında Gazze dışından başka bir heyetin katılması bekleniyor.

İslami Cihad Hareketi heyetinde ise Siyasi Büro üyeleri Nafiz Azzam ve Muhammed el-Hindi ile Hareketin Sözcüsü Davud Şihab yer alıyor.

Kapsamlı diyalog görüşmelerine katılmak için bölgeden ayrılanlar arasında Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC), Filistin Demokratik Birliği gibi Filistinli gruplara bağlı isimler de yer alıyor.

Seçim süreci ile ulusal konseyin oluşturulması ele alınacak

Filistinli gruplardan İslami Cihad Hareketi Siyasi Büro üyesi Hindi, bölgeden ayrılmadan önce AA muhabirine verdiği demeçte, yarın başlayacak diyalog görüşmelerinin yeni turunun iki gün süreceğini belirtti.

Hindi, ikinci turda Filistinli grupların; seçimleri yürütme mekanizması ile Filistin Ulusal Konseyinin oluşturulmasına ilişkin görüşmelerin tamamlanacağını kaydetti.

Diyalog görüşmelerinin ilk turu

Filistinli gruplar, 7-8 Şubat'ta gerçekleştirdikleri ulusal diyalog görüşmelerinde, uzlaşı ve Filistin genel seçimleri sürecini ele almıştı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi Ocak 2021'de imzalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha

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