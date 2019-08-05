Gazze'deki gösterilerde ayağını kaybeden Filistinli gencin hac sevinci

Gazze Şeridi'nde geçen yıl başlayan barışçıl gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ayağını kaybeden Filistinli Ahmed Muaviye en-Naci, hac ibadeti için kutsal topraklara gelmenin sevincini yaşıyor.

İsrail ordusunun, Filistinlilerin bir yılı aşkın süredir "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında Gazze sınır hattında düzenlediği barışçıl gösterilere müdahalesi devam ederken, şehit ve yaralılara da her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

Barışçıl gösterilerde İsrail askerlerinin kurşunlarına hedef olan ve sağ ayağını dizden aşağı kaybeden Ahmed Muaviye en-Naci, hac ibadetini eda etmek üzere kutsal topraklarda bulunmanın sevincini yaşıyor.

Filistinli genç, kutsal topraklardaki sevincini AA muhabiriyle paylaştı.

"Gösterilerde bir ayağımı kaybettim diye pişman değilim"

İnsanın ayağını kaybetmesinin hiç kolay bir durum olmadığını ifade ederek, sözlerine başlayan Naci, "Benim ayağım kesildi yani benden bir parça eksildi. Bu hiç de kolay değil ancak Allah'ın rahmetini de unutmamak lazım." dedi.

İsrail güçlerinin aşırı güç kullanarak müdahale ettiği barışçıl gösterilere katıldığı için pişmanlık duymadığını söyleyen Naci, şöyle devam etti:

"Bizler gösterilere Allah için çıktık, siyonist düşman ve ABD'nin dayattığı politikaları reddettiğimize dair seslerimizi dünyaya duyurmak için çıktık. Bizler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak duyurduğu kararını reddettik ve Kudüs'ün sonsuza kadar Filistin Devletinin başkenti kalacağını haykırmak için çıktık. Allah için ve Filistin'i korumak için çıktığım o gösterilerde bir ayağımı kaybettim diye pişman değilim."

Ayağını kaybetmenin kendisini engelli yapmadığını vurgulayan Naci, "Ayağımı almış olabilirler ama irademizin ve hayallerimizin önüne geçemeyecekler. Allah'a şükürler olsun iş hayatıma devam ettiğim gibi Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine de katılmayı sürdürüyorum." diye konuştu.

Naci, evliliğe de ayağını kaybettikten sonra adım attığını belirterek, "Ayağım kesildikten sonra evlendim ve bugün de tüm Müslümanlar gibi ben de Mescid-i Haram'daki Kabe'nin etrafında tavafımı yapıyorum." ifadelerini kullandı.

"Yanımda şehit düşen arkadaşlarım yerine 6 umre yaptım"

Mescid-i Haram'a vardıktan sonra aklına ilk gelen kişilerin "şehit düşen arkadaşları" olduğunu söyleyen Naci, "Buraya gelir gelmez Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri sırasında yanımda şehit düşen kardeşlerim yerine vefa borcu olarak birer umre ve ayrıca Filistin için toprağa düşen diğer şehitler adına bir umre yapmayı kendime görev bildim. Allah'a şükürler olsun böylece arkadaşlarım yerine şimdiye kadar 6 umre yaptım." dedi.

"Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü için dua ettim"

Gazzeli Naci, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü için de kutsal topraklarda dua ettiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yaptığım tüm umreler sırasında siyonistlerin işgali altındaki Mescid-i Aksa'nın bir an önce özgürlüğüne kavuşması, Mescid-i Aksa ve işgal altındaki topraklar için şehit düşen ve yaralanan Filistinliler, uzun yıllardan beri siyonistlerin ablukası altında tutulan Gazze Şeridi için dua ettim. Aynı zamanda Müslümanların birliğinin sağlanması için de dua ettim."

Barışçıl gösterilerde şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. İsrail askerlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

"6 bin 600 Filistinli hacı adayı Mekke'de"

Filistin Evkaf ve Din İşleri Bakanlığından cumartesi günü yapılan yazılı açıklamada, 6 bin 600 kişiden oluşan Filistinli hacı adaylarının tamamının Suudi Arabistan'a ulaştığı aktarılmıştı.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın Batı Şeria ile Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinli şehit ailelerinden yaklaşık bin kişiye özel kontenjan açtığı ifade edilerek, hacı adaylarının bir kısmının Ürdün üzerinden havadan ve karadan, bir kısmının da hava yoluyla Mısır üzerinden Suudi Arabistan'a gittiği kaydedilmişti.

Kaynak: AA