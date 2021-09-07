Gazze'deki Filistinli gruplar, Filistinli tutuklulara zarar vermesinin yansımaları konusunda İsrail'i uyardı

Gazze'deki farklı grupları içinde barındıran Ulusal ve İslami Güçler Esirler Komitesi, Filistinli 6 tutuklunun yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçmasının ardından İsrail'i hapishanelerdeki Filistinlilere zarar vermesinin yansımaları konusunda uyardı.

Gazze'deki farklı grupları içinde barındıran Ulusal ve İslami Güçler Esirler Komitesi, Filistinli 6 tutuklunun yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçmasının ardından İsrail'i hapishanelerdeki Filistinlilere zarar vermesinin yansımaları konusunda uyardı.

Komite adına Gazze'de basın toplantısı düzenleyen Zeki Debabiş, "(Filistinli) Esirlere verilecek herhangi bir zararın yansımaları konusunda işgalcileri (İsrail'i) uyarıyoruz." ifadesini kullandı.

Debabiş, "Tutuklulara zarar verilmesi kırmızı çizgidir. Filistin halkı tüm siyasi yelpazesi, ulusal güçleri ve yiğit direnişiyle, İsrail'in gerginliği tırmandırması ve tutuklulara karşı uyguladığı terörün önünde eli kolu bağlı beklemeyecektir." diye konuştu.

Komitenin, tutuklularla ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte, cezaevlerindeki tüm ciddi yeni gelişmeleri takip etmek için sürekli toplantı halinde kalmaya karar verdiğini aktaran Debabiş, uluslararası kuruluşlardan rolünü üstlenmesini, İsrail'i dizginlemesini ve hapishanelerdeki Filistinli tutuklulara yönelik saldırıları durdurmak için tüm sorumluluklarını yerine getirmesini istedi.

İsrail'in Gilboa Hapishanesi'ndeki Filistinli tutukluların tamamını farklı hapishanelere taşıdığını ve çoğunu hücrelere koyduğunu belirten Debabiş, Gilboa Hapishanesi'ndeki tutukluların liderlerinin dünden beri İsrail istihbaratı tarafından sorguya tabi tutulduğunu söyledi.

Ne olmuştu?

Filistinli 6 tutuklu dün sabah, İsrail'in kuzeyinde yer alan yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçmıştı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), Fetih Hareketi'nin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri üyesi Zekeriya ez-Zebidi ile İslami Cihad Hareketi mensubu Yakub Nufeyat, Muhammed Kasım el-Arıda, Yakub Mahmud Kadri, Eyhem Fuad Kemamci, Mahmud Abdullah el-Arıda'nın, cezaevinde aynı koğuşta kaldıklarını ve 10 metrelik bir tünel kazdıklarını bildirmişti.

Gilboa Hapishanesi'nin İsrail'deki yüksek güvenlikli hapishanelerden biri olduğu, İrlandalı uzmanların gözetiminde inşa ettirilerek 2004 yılında açıldığı ifade ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı