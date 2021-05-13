Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 83'e, yaralı...
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 83'e, yaralı sayısının 487'ye yükseldiği bildirildi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 83'e, yaralı sayısının 487'ye yükseldiği bildirildi. - GAZZE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı