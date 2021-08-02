Son dakika haberleri... Engelli çocuklar ve gençler için yaz kampı

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Son dakika gündem haberi: GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Engelli çocukların havuzda yüzmesi Filistin Çocuklara Yardım Derneği'nde görevli engelli çocuklar projesinin koordinatörü Hedil es-Sakka ile röportaj Çocukların çizdikleri resimler Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde farklı yaşlardan engelli çocuklar ve gençler için yaz...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Engelli çocukların havuzda yüzmesi

Filistin Çocuklara Yardım Derneği'nde görevli engelli çocuklar projesinin koordinatörü Hedil es-Sakka ile röportaj

Çocukların çizdikleri resimler Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde farklı yaşlardan engelli çocuklar ve gençler için yaz kampı düzenlendi.

Merkezi ABD'de bulunan Filistin Çocuklara Yardım Derneği tarafından Gazze'nin sahil şeridinde kurulan kampta yüzme, el sanatları, mum yapımı gibi bir dizi sportif ve kültürel faaliyet sunuluyor.

Dernekte görevli engelli çocuklar projesinin koordinatörü Hedil es-Sakka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün başlayan yaz kampının beş gün süreceğini aktardı.

Sakka, kamp programında, uzuv kaybının İsrail saldırıları ya da başka sebeplerden kaynaklanmasına bakılmaksızın 80 engelli çocuk ve gencin yer almasının hedeflendiğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha