Son dakika haberleri... Engelli çocuklar ve gençler için yaz kampı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Engelli çocuklar ve gençler için yaz kampı

Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Engelli çocukların havuzda yüzmesi Filistin Çocuklara Yardım Derneği'nde görevli engelli çocuklar projesinin koordinatörü Hedil es-Sakka ile röportaj Çocukların çizdikleri resimler Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde farklı yaşlardan engelli çocuklar ve gençler için yaz...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Engelli çocukların havuzda yüzmesi

Filistin Çocuklara Yardım Derneği'nde görevli engelli çocuklar projesinin koordinatörü Hedil es-Sakka ile röportaj

Çocukların çizdikleri resimler Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde farklı yaşlardan engelli çocuklar ve gençler için yaz kampı düzenlendi.

Merkezi ABD'de bulunan Filistin Çocuklara Yardım Derneği tarafından Gazze'nin sahil şeridinde kurulan kampta yüzme, el sanatları, mum yapımı gibi bir dizi sportif ve kültürel faaliyet sunuluyor.

Dernekte görevli engelli çocuklar projesinin koordinatörü Hedil es-Sakka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün başlayan yaz kampının beş gün süreceğini aktardı.

Sakka, kamp programında, uzuv kaybının İsrail saldırıları ya da başka sebeplerden kaynaklanmasına bakılmaksızın 80 engelli çocuk ve gencin yer almasının hedeflendiğini dile getirdi.

Son dakika haberleri... Engelli çocuklar ve gençler için yaz kampı
Son dakika haberleri... Engelli çocuklar ve gençler için yaz kampı
Son dakika haberleri... Engelli çocuklar ve gençler için yaz kampı
Son dakika haberleri... Engelli çocuklar ve gençler için yaz kampı
Son dakika haberleri... Engelli çocuklar ve gençler için yaz kampı
Son dakika haberleri... Engelli çocuklar ve gençler için yaz kampı
Son dakika haberleri... Engelli çocuklar ve gençler için yaz kampı
Son dakika haberleri... Engelli çocuklar ve gençler için yaz kampı
Son dakika haberleri... Engelli çocuklar ve gençler için yaz kampı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Ersin Tatar Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Ece Erken Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Eda Erdem Fatih Terim Abdullah Avcı Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... Engelli çocuklar ve gençler için yaz kampı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.08.2021 18:03:57. #1.13#

title