Gazze'deki elektrik santralinde İsrail'in yakıt engeli nedeniyle üretim duracak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gazze'deki elektrik santralinde İsrail'in yakıt engeli nedeniyle üretim duracak

Gazze'deki elektrik santralinde İsrail'in yakıt engeli nedeniyle üretim duracak
Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar - Haberler | Güncel

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan elektrik santralinin, İsrail'in yakıt girişine izin vermemesi nedeniyle 2-3 gün içerisinde elektrik üretimini durduracağı açıklandı.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan elektrik santralinin, İsrail'in yakıt girişine izin vermemesi nedeniyle 2-3 gün içerisinde elektrik üretimini durduracağı açıklandı.

Gazze Şeridi'ndeki Elektrik Dağıtım Şirketi Sözcüsü Muhammed Sabit, kentte düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in santral için kullanılacak akaryakıt girişini engellediğini söyledi.

Bu durumun devam etmesi halinde ihtiyaç duyulan yakıtın 2-3 gün içerisinde tamamen tükeneceğini ifade eden Sabit, elektrik krizinin muhtemel yıkıcı etkilerinden İsrail'in sorumlu olacağını vurguladı.

Sabit, uluslararası topluma, Gazze Şeridi'nin tek ticari sınır kapısı durumundaki Kerm Ebu Salim'in açılması ve akaryakıt girişine izin verilmesi için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu.

İsrail'in son saldırıları nedeniyle, Elektrik Dağıtım Şirketi'nin ilk belirlemelere göre yaklaşık 8 milyon dolar zarara uğratıldığını ifade eden Sabit, savaş uçaklarının yolları bombalaması nedeniyle hedeflenen bölgelere ulaşamadıklarını kaydetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 197 kişi hayatını kaybetti, 1235 kişi yaralandı. Onlarca bina tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi. İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen Gazze'ye destek gösterilerine müdahalesinde de 19 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

Son dakika haber | BM Özel Koordinatörü Wennesland, İsrailli bazı yetkililerle Gazze'de ateşkes konusunu görüştü
Son dakika haber | BM Özel Koordinatörü Wennesland, İsrailli bazı yetkililerle Gazze'de ateşkes konusunu görüştü
İsrail durmak bilmiyor! Gece boyunca Gazze'nin farklı noktalarını bombaladılar
İsrail durmak bilmiyor! Gece boyunca Gazze'nin farklı noktalarını bombaladılar
İsrail Gazze'nin çeşitli noktalarına yoğun saldırılar düzenledi
İsrail Gazze'nin çeşitli noktalarına yoğun saldırılar düzenledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki Pınar Altuğ Burak Sergen Yeliz Kuvancı
Spor Şenol Güneş Caner Erkin Fatih Terim Cüneyt Çakır Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gazze'deki elektrik santralinde İsrail'in yakıt engeli nedeniyle üretim duracak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 13:52:09. #1.14#

title