Gazze'deki elektrik santralinde İsrail'in yakıt engeli nedeniyle üretim durdu
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Gazze'deki elektrik santralinde İsrail'in yakıt engeli nedeniyle üretim durdu

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukayı sıkılaştırması nedeniyle bölgedeki tek elektrik santralinde üretimin durduğu açıklandı.

Gazze'deki elektrik santralinde İsrail'in yakıt engeli nedeniyle üretim durdu
18.08.2020 14:13 | Son Güncelleme: 18.08.2020 14:50

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukayı sıkılaştırması nedeniyle bölgedeki tek elektrik santralinde üretimin durduğu açıklandı.

Gazze Şeridi'ndeki Elektrik Dağıtım Şirketinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukayı sıkılaştırması sebebiyle elektrik santraline yakıt temin edilemediği ve bu yüzden, normalde yüzde 75 kapasiteyle çalışan santralde üretimin tamamen durduğu belirtildi.

Gazze'deki Enerji ve Tabii Kaynaklar Kurumundan 16 Ağustos'ta yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in 12 Ağustos'tan bu yana santral için kullanılacak akaryakıt girişini durdurması nedeniyle, ihtiyaç duyulan yakıtın tamamen tükendiği ve 18 Ağustos'ta üretimin tamamen duracağı" duyurulmuştu.

Gazze'deki elektrik krizi

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

Bölgenin tek elektrik santrali, gerekli yakıt sağlanamadığı için tam randımanlı çalıştırılamıyor.

Elektrik dağıtımını gerçekleştiren şirketin verilerine göre, Gazze Şeridi günlük 560 megavat elektriğe ihtiyaç duymasına rağmen bu miktarın sadece 205 megavatı temin edilebiliyor. Bu da endüstri gibi üretimin yapıldığı sektörler ile kamu hizmeti sunan hastaneler, belediyeler ve kamu binalarının yanı sıra halkı da doğrudan olumsuz etkiliyor.

Kaynak: AA

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