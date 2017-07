Gazze Ticaret ve Sanayi Odası, bölgedeki şartların her geçen gün daha da kötüleştiğini belirterek, "ekonomik çöküş" uyarısı yaptı.



İsrail'in 7 Temmuz 2014'te başlattığı ve 51 gün süren saldırılarının üçüncü yılında yazılı açıklama yapan Gazze Ticaret ve Sanayi Odası Halkla İlişkiler Müdürü Mahir Tıba, "İsrail'in son saldırıların üzerinden geçen 3 yılın ardından, Gazze'deki ekonomik durum tam bir çöküşle karşı karşıya. Bunun daha önce bir benzerini görmedik." ifadelerini kullandı.



Bölgedeki tüm yerel ve uluslararası kurumlardan yansıyan ekonomik göstergelerin de bu çöküşün haberini verdiğini belirten Tıba, ticaret, ekonomi ve hizmet sektörlerinde zarar gören kurumların sayısının 5 bin 427 olduğunu ve yaklaşık 284 milyon dolarlık zarara uğradıklarını kaydetti.



Yeniden imar sürecinin de çok yavaş ilerlediğine işaret eden Tıba, 14 Ekim 2014'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yaklaşık 1,6 milyon ton çimento girdiğini, bunun ise bölgenin ihtiyacının sadece yüzde 33'ünü karşılayabildiğini ifade etti.



Tıba bu kapsamda İsrail'in son Gazze saldırılarında tamamen yıkılan yaklaşık 12 bin evden 4 bin 274'ünün yeniden inşa edilebildiğini aktardı.



Filistin Sanayi Birliği, İsrail'in son saldırılarında Gazze sanayisinin yaklaşık 47 milyon dolar zarara uğradığını belirtmişti.



İsrail, 7 Temmuz 2014'te başlattığı ve 51 gün süren saldırılarını 26 Ağustos'ta sağlanan ateşkesle sona erdirmişti. İskan Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) ve BM Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle hazırlanan rapora göre, İsrail'in son Gazze saldırılarında yaklaşık 12 bin ev tamamen yıkılmış, 160 bin ev hasar görmüş, bunların 6 bin 600'ü ise kullanılamaz duruma gelmişti.