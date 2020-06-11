Gazze'deki dikimevi, süslü maskeleriyle düğünlere renk katıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gazze'deki dikimevi, süslü maskeleriyle düğünlere renk katıyor

İsrail ablukası altındaki Gazze'de faaliyet gösteren bir dikimevi düğünler, kutlamalar gibi etkinliklerde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak amacıyla birbirinden şık maskeler üretiyor.

Gazze'deki dikimevi, süslü maskeleriyle düğünlere renk katıyor
11.06.2020 12:39 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:43

İsrail ablukası altındaki Gazze'de faaliyet gösteren bir dikimevi düğünler, kutlamalar gibi etkinliklerde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak amacıyla birbirinden şık maskeler üretiyor.

Gazzeliler, bölgede Kovid-19 vaka sayısı az olmasına rağmen hem kendilerinin hem diğer insanların sağlığını korumak amacıyla maske takmaya devam ediyor.

Bu kapsamda toplu etkinliklerde de salgından korunmak amacıyla o etkinliğe özgü maskeler üretilmeye başlandı. Söz konusu maskelerden üretmeye başlayanlardan biri de Gazze'nin Han Yunus bölgesinde gelinlik dikimevi sahibi Mervet Ebu Muheyrib.

Düğünler için şık maskeler üretiyor

AA muhabirine konuşan Ebu Muheyrib, düğünlerin aile arasında kutlamaya dönüştüğü Gazze'de, gelinlerin en mutlu günlerinde kendilerini iyi hissetmesi için şık maskeler tasarladığını söyledi.

Salgın hastalık nedeniyle düğünlerin ciddi bir şekilde azaldığını ifade eden Ebu Muheyrib, gelinlikten ziyade maske imalatının daha zorunlu hale geldiğini dile getirdi.

Ebu Muheyrib, "Hükümetin düğün salonlarını kapatma kararı sonrasında, gelinler düğünlerden mahrum kaldı. Bu sebeple, mutlu günlerine bir parça mutluluk katmak adına süslü maskeler üretiyoruz." dedi.

Her yıl düğün törenlerinde giyilmesi için gelinlikler ve çeşitli kıyafetler diktiklerini, siparişlere yetişmekte zorlandıklarını söyleyen Ebu Muheyrib, "Bugünlerde ise virüs salgını nedeniyle alınan önlemlerden dolayı bu elbiselere olan talep azaldı." diye konuştu.

Çalışanlarıyla birlikte basit malzemeler kullanarak şık maskeler tasarladıklarını söyleyen Ebu Muheyrib, boncuklu, işlemeli ve tüylü maskeler imal ettiklerini belirtti.

Ebu Muheyrib, Gazzeli kadınların özellikle evlenmek üzere olanların bu maskeleri ilgiyle karşıladığını aktardı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, son olarak salgın hastalık nedeniyle bölgede 1 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam 72 vakanın tespit edildiğini ve 41 kişinin sağlığına kavuştuğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır? Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu Haber
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti Haber
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin Haber
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Ülkemizde koronadan sonra yeni tehlike! Kene vakaları arttı, kurul acilen toplandı Haber
Ülkemizde koronadan sonra yeni tehlike! Kene vakaları arttı, kurul acilen toplandı
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı Haber
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor
Emre Kınay, 'Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?' diyen muhabire küfür ve hakaret etti
Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
Bakan Çavuşoğlu, canlı yayında Ayasofya'nın tapusunu gösterdi
Bakan Çavuşoğlu, canlı yayında Ayasofya'nın tapusunu gösterdi
Muhabir, cinayete kurban giden başbakan hakkında konuşurken canlı yayında bayıldı
Muhabir, cinayete kurban giden başbakan hakkında konuşurken canlı yayında bayıldı
İngiltere'de polis şiddeti tam tersine döndü! Polis memurunu aralarına alıp dövdüler
İngiltere'de polis şiddeti tam tersine döndü! Polis memurunu aralarına alıp dövdüler
Mersin Valiliği, Cennet-Cehennem obruklarına yapılan asansörü savundu
Mersin Valiliği, Cennet-Cehennem obruklarına yapılan asansörü savundu
Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 378,7 liradan işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 378,7 liradan işlem görüyor
Taraftarlar, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un evine saldırdı
Taraftarlar, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un evine saldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmaları hakkında ilk kez konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmaları hakkında ilk kez konuştu
PSG'li Marco Verratti, tatilde sigara içerken yakalandı
PSG'li Marco Verratti, tatilde sigara içerken yakalandı
İstanbul'da yabancı uyruklular, yabancı uyrukluyu gasbetti: Bir kişi ağır yaralı
İstanbul'da yabancı uyruklular, yabancı uyrukluyu gasbetti: Bir kişi ağır yaralı
50 yıllık hayalini gerçekleştiren 68 yaşındaki kadın, torunlarıyla üniversite okuyor
50 yıllık hayalini gerçekleştiren 68 yaşındaki kadın, torunlarıyla üniversite okuyor
Freni patlayan kamyon eve girdi: 1 ölü, 2 yaralı
Freni patlayan kamyon eve girdi: 1 ölü, 2 yaralı
Antalyasporlu Podolski'den Galatasaray itirafı: Yanlış zamandı
Antalyasporlu Podolski'den Galatasaray itirafı: Yanlış zamandı
Halay görüntülerine büyük cezanın kesildiği Kordon'da sosyal mesafe yine hiçe sayıldı
Halay görüntülerine büyük cezanın kesildiği Kordon'da sosyal mesafe yine hiçe sayıldı
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Uyarıya rağmen usulüne uygun maske takmayanlara ceza verilsin
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Uyarıya rağmen usulüne uygun maske takmayanlara ceza verilsin
Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı
Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı
Fenerbahçe ile Mauricio Isla'nın yolları ayrıldı
Fenerbahçe ile Mauricio Isla'nın yolları ayrıldı
Son Dakika: Fed, faiz oranlarını yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı
Son Dakika: Fed, faiz oranlarını yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı
Ukraynalı futbolcu Yarmolenko'nun menajeri: Fenerbahçe iddiaları saçmalık
Ukraynalı futbolcu Yarmolenko'nun menajeri: Fenerbahçe iddiaları saçmalık
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm tesislerinin açılışı için 1 Temmuz'u işaret etti
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm tesislerinin açılışı için 1 Temmuz'u işaret etti
Nenad Bjelica'nın F.Bahçe umutları tükeniyor: En son 1 ay önce görüştük, ilerleyen bir durum yok
Nenad Bjelica'nın F.Bahçe umutları tükeniyor: En son 1 ay önce görüştük, ilerleyen bir durum yok
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Özgür Özel Halife Hafter Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Ebru Polat Yasmin Erbil Acun Ilıcalı Rafet El Roman
Spor Semih Özsoy Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Servet Yardımcı Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Bakan Milli Haziran Antalya
Şu an buradasınız: Gazze'deki dikimevi, süslü maskeleriyle düğünlere renk katıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 13:06:26. #1.14#
title