Gazze'deki dikimevi, süslü maskeleriyle düğünlere renk katıyor İsrail ablukası altındaki Gazze'de faaliyet gösteren bir dikimevi düğünler, kutlamalar gibi etkinliklerde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak amacıyla birbirinden şık maskeler üretiyor.

İsrail ablukası altındaki Gazze'de faaliyet gösteren bir dikimevi düğünler, kutlamalar gibi etkinliklerde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak amacıyla birbirinden şık maskeler üretiyor.

Gazzeliler, bölgede Kovid-19 vaka sayısı az olmasına rağmen hem kendilerinin hem diğer insanların sağlığını korumak amacıyla maske takmaya devam ediyor.

Bu kapsamda toplu etkinliklerde de salgından korunmak amacıyla o etkinliğe özgü maskeler üretilmeye başlandı. Söz konusu maskelerden üretmeye başlayanlardan biri de Gazze'nin Han Yunus bölgesinde gelinlik dikimevi sahibi Mervet Ebu Muheyrib.

Düğünler için şık maskeler üretiyor

AA muhabirine konuşan Ebu Muheyrib, düğünlerin aile arasında kutlamaya dönüştüğü Gazze'de, gelinlerin en mutlu günlerinde kendilerini iyi hissetmesi için şık maskeler tasarladığını söyledi.

Salgın hastalık nedeniyle düğünlerin ciddi bir şekilde azaldığını ifade eden Ebu Muheyrib, gelinlikten ziyade maske imalatının daha zorunlu hale geldiğini dile getirdi.

Ebu Muheyrib, "Hükümetin düğün salonlarını kapatma kararı sonrasında, gelinler düğünlerden mahrum kaldı. Bu sebeple, mutlu günlerine bir parça mutluluk katmak adına süslü maskeler üretiyoruz." dedi.

Her yıl düğün törenlerinde giyilmesi için gelinlikler ve çeşitli kıyafetler diktiklerini, siparişlere yetişmekte zorlandıklarını söyleyen Ebu Muheyrib, "Bugünlerde ise virüs salgını nedeniyle alınan önlemlerden dolayı bu elbiselere olan talep azaldı." diye konuştu.

Çalışanlarıyla birlikte basit malzemeler kullanarak şık maskeler tasarladıklarını söyleyen Ebu Muheyrib, boncuklu, işlemeli ve tüylü maskeler imal ettiklerini belirtti.

Ebu Muheyrib, Gazzeli kadınların özellikle evlenmek üzere olanların bu maskeleri ilgiyle karşıladığını aktardı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, son olarak salgın hastalık nedeniyle bölgede 1 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam 72 vakanın tespit edildiğini ve 41 kişinin sağlığına kavuştuğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA