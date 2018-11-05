Gazze'deki "Deniz Eylemleri" Sürüyor (1)

Filistinliler, Gazze ablukasının kaldırılması talebiyle düzenlenen deniz eylemi kapsamında 15'inci kez kuzey sahil sınırında toplandı.

Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi tarafından 15'incisi düzenlenen deniz eylemine katılan çok sayıda Filistinli, İsrail ile kuzey sınırında yer alan sahil bölgesinde bir araya geldi.

İsrail'in yaklaşık 12 yıldır aralıksız kara, deniz ve havadan bölgeye uyguladığı ablukayı protesto etmek ve kaldırılması talebini yinelemek için düzenlenen eylemin bugünkü sloganı "Abluka kaldırılana kadar eylemler devam edecek" oldu.

Eyleme katılan Filistinlilere, sınırın diğer tarafındaki İsrail güçleri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.